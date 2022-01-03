57’nin Çarpanları Nelerdir? 57 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının kendine özgü çarpan özellikleri bulunmaktadır. Ayrıca doğal sayıların en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlardan birisi 1'ken diğer çarpan sayının kendisidir. 57 sayısının da toplam 4 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlara ek olarak bir sayının değerinin artmasıyla çarpan sayısı arasında bir orantı bulunmamaktadır.

57 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

57 sayısının çarpanlarını incelediğimizde karşımıza diğer sayılara nazaran daha az bir çarpan sayısı çıkmaktadır. Bu çarpanların nasıl bulunduğuna bakacak olursak bazı yöntemleri uygulamamız gerekmektedir. İlk olarak 1'den başlayarak 57'nin kareköküne kadar olan sayıların 57'yi tam bölüp bölmediği kontrol edilir. Ardından 57'yi bölen sayılar ve bölme işlemi sonucu bulunan sonuç çarpan listesine eklenmektedir.

Çoğunlukla bu yöntem tercih edilmektedir. Bunun haricinde ikili çarpımla deneyerek de 57 sayısının çarpanları bulunabilir. Burada 1'den başlayarak 2 tane sayı belirleyip çarpımlarının 57'yi vermesi sağlanmaktadır. Bu işlem daha zahmetli olsa da kullanılmaktadır. Sonuçta çarpım durumunda olan sayılar çarpan listesine eklenir.

57 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

57 sayısı ile ilgili bazı özelliklerin nasıl bulunduğundan bahsettik. Özellikle çarpanları bulmak bunlar arasından en önemlisidir. Çünkü bir sayının çarpanları o sayının bölünebilme özelliklerine kadar pek çok konu hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır. Bu bağlamda 57 sayısının çarpanları 1, 3, 19, 57 sayılarıdır. Bu sayılar arasından 3 ve 19 ise asal çarpanları olarak geçmektedir.