58 İnç Kaç Cm Eder? 58 Inch TV (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?

Başta İngiltere olmak üzere Kanada ve ABD gibi ülkelerde sık kullanılan uzunluk ölçüsü inç için ilk yapmanız gereken santim açısından karşılık geldiği değeri bilmektir. Daha sonra bu değeri istediğiniz santim ile çarparak elinizdeki monitörün ekran boyutunu kolayca öğrenebilirsiniz.

58 Inch TV(Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Yapar?

Farklı uzunluk birimlerine dönüştürebilen inç, santime dönüştürülmek istendiğinde standart olarak kabul edilen 2,54 değeri baz alınır. Buna göre 1 inç= 2,54 cm denkliğini kullanmak gerekir. Eğer elinizdeki 58 inch TV kaç santim yapıyor merak ediyorsanız bu denklikten faydalanmanız gerekiyor. Standart olan ve evrensel kabul edilen bu değere göre 58 inç kaç ekran sorusuna bu işlem ile yanıt verebilirsiniz:

2,54x58= 147,32 cm

Çarpma işlemi yaparak bulunan 147,32cm size elinizdeki TV monitörünün çapraz kenarların arasındaki mesafeyi verecektir. Aynı işlemi tam tersi olarak da düşünebilirsiniz. En ve boy açısından 58 inç kaç santimlik bir TV'ye denk gelir diye merak ediyorsanız yine standart üretim yapılan monitör boyutlarına bakarak 128 cm x 72 cm'lik bir cihazdan söz edilebilir.