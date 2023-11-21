5’lere çoklu yabancı dil eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ortaokul 5'inci sınıflara yönelik, yabancı dil ders saatlerinin artırıldığı, İngilizce'nin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitiminin yer aldığı Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli'nin pilot çalışmasını başlattı. Yeni modelin pilot uygulaması, 26 ildeki 32 okulda, ortaokul 5'inci sınıf seviyesindeki 2 bin 999 öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bu öğrenciler, Türkçe ile birlikte, ders saatleri artırılmış iki yabancı dil eğitimini ağırlıklı olarak alıyor. MEB, 5'inci sınıflarda yabancı dil ağırlıklı eğitim uygulamasını, 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hayata geçirmişti. Uygulamanın nitel ve nicel bulgularına ilişkin analiz yaptı. Uygulamaya katılan öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavlarında yabancı dil net ortalamalarının diğer öğrencilerden daha fazla olduğu belirlendi. Bakanlık, yeni bir yabancı dil eğitim modelini daha uygulamaya koydu. Bu yıl hayata geçirilen "Çoklu Yabancı Dil Eğitim Modeli"nde, yabancı dil ders saati artırıldı ve İngilizce'nin yanında ikinci yabancı dil olarak Almanca eğitimi de yer aldı.