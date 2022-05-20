5N1K Nedir? Gazetecilikte 5N1K Metinleri Açılımı Cümleleri Ve Soruları

Özellikle habercilikte sıklıkla kullanılan 5N1K, doğru bilgiye ulaşma süreçleri ile ilgili etkili bir tekniktir. Basın-Yayın alanında çalışanların yanı sıra, öğrencilerin de eğitim hayatları boyunca başvurmaları gereken bir yoldur. Doğru haber yapmak ve kimseyi töhmet altında bırakmamak için dikkat edilmesi gereken bir husustur. Bundan dolayı, özellikle Gazetecilik ve Yeni Medya bölümü öğrencilerinin 5N1K nedir diye araştırması ve 5N1K cümleleri doğru olarak kurması gerekir. İşte 5N1K ne demek sorusunun cevabı…

5N1K Nedir ve Ne Demektir?

5N1K, dünyanın her yerinde kullanılan bir inceleme yöntemidir. Ne, neden, nasıl, nerede, ne zaman ve kim sorularından oluşur. Bu sorular sayesinde, fiili gerçekleştiren kişiler, perde arkasında kalan gerçek nedenler, olayın meydana geldiği zaman ve mekanlar kolaylıkla tespit edilebilir.

Neyin cevabı merak ediliyor ise sorulan soru da ona göre değişir. Tüm soruların cevabının bulunması ile birlikte, olayın derinine inilmiş olunur. Bahsi geçen bu yöntem, gazeteciler dedektifler, hukukçular ve polisler tarafından yaygın olarak kullanılır. Doğru zamanda, doğru kişiye, doğru soruyu sormak sonuca ulaşmayı hızlandırır.

5N1K Örnek Soru Cümleleri Nelerdir?

5N1K tekniğinde sırasıyla kullanılan soru cümlesi örnekleri şu şekildedir:

·Ne

5N1K'nın ilk sorusu olan "ne", aynı zamanda "nedir" sorusuna karşılık gelir.

Örnek:

Dün gece ne yaptın?

Ne düşünüyorsun?

Onun adı nedir?

İsmin nedir?

·Neden

Bir şeyin nedenini sorgulamak ve öğrenmek için kullanılan sorudur.

Örnek:

Neden hiç bize gelmiyorsun?

Neden işe hep geç kalıyorsun?

Neden bu kadar gerginsin?

Neden birlikte gitmiyorsunuz?

·Nasıl

Bir olayın, ne şekilde gerçekleştiği hakkında bilgi almak için kullanılır.

Örnek:

Nasılsın?

Bu teklifi nasıl buldunuz?

Yangın nasıl çıktı?

Hırsız eve nasıl girdi?

·Nerede

Olayın gerçekleştiği mekanı öğrenmek amacıyla kullanılan bir soru ifadesidir.

Örnek:

Deprem nerede meydana geldi?

Bu bilgisayarı nereden aldın?

Şu an nerede bulunduğunu söyleyebilir misin?

Olay yeri nerede?

·Ne Zaman

"Ne zaman" soru kalıbı, olayın meydana geldiği zamanı sorgulamak için kullanılır. Böylece, zaman içinde olmuş ve olmaya devam eden bir olayın veya durumun tarihi öğrenilebilir.

Örnek:

Ne zaman geldiniz?

Malazgirt savaşı ne zaman yapıldı?

Projeye ne zaman başlıyorsun?

Ne zamandır bu işin içindesin?

·Kim

Bir durumun sorumlusunu ve neden olan kişiyi bulmak için "Kim" sorusu sorulur.

Örnek:

Bu cinayeti kim işledi?

Galatasaray ve Fenerbahçe maçını kim kazandı?

Büyük ikramiye kime çıkmış?

Kim yapmış olabilir?

5N1K Kullanımının Amacı Nedir?

Bu araştırma tekniği ile bilgi toplamak, kapsamlı bir şekilde araştırma yapmak, elde edilen verileri düzenlemek ve raporlamak, varılan sonuç ile ilgili makaleler ve haber metinleri hazırlamak daha kolay bir hale gelir. Başta gazetecilik olmak üzere, çoğu alanda faydalanılan bir araştırma ve planlama uygulamasıdır.

Aynı zamanda, bir çalışma için gereken bilgileri toplama sürecinin önceden kademeli bir şekilde belirlenmesini sağlar. 5N1K kuralı, basın bültenlerini belirleyen en önemli husustur. İster geleneksel medyada, ister dijital habercilikte olsun İçeriğin konusu değişse bile, 5N1K'daki soruların cevabı mutlaka verilir.