6 bin 195 öğretmene ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ eğitimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" için Diyarbakır'dan 193 öğretmen, farklı kentlerde uzmanlarca verilen eğitimleri alarak, eğitici eğitimi belgesi aldı. Belge alan öğretmenler, 6 bin 195 öğretmene, 65 okulda il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ve okul yönetimleri koordinesinde teorik ve uygulamalı eğitim veriyor. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Şirine Eronat, 6 bin 195 öğretmene yeni eğitim modeli kapsamında eğitimler verdiklerini, Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli eğitimiyle ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi. Kentteki 65 okulda, öğretmenlere yeni eğitim modelinin anlatılacağını kaydeden Eronat, eğitimin değişken bir yapıya sahip olduğunu, tüm dünyada ve ülkede çocukların, bireylerin ihtiyaçları için değiştiğini belirtti.