6 Gün Savaşları Kimler Arasında Oldu? Altı Gün Savaşı Nasıl Başladı, Kimler Arasında ve Ne Zaman Oldu, Sonuçları Neler?

Tarihte çok kısa süren fakat oldukça da kanlı geçen bir savaş olarak bilinen 6 gün savaşı, Orta Doğu coğrafyasının kaderini de değiştirmiştir. Bu önemi sebebiyle, İsrail üzerine pek çok merak unsuru bulunmaktadır. Ayrıca, altı gün savaşı israil ele geçirdiği yerler açısından da öğrenilmesi gereken olaylardan bir tanesidir. Dilerseniz bu savaşa katılan devletler hangileri birlikte inceleyelim...

6 GÜN SAVAŞLARI KİMLER ARASINDA OLDU?

Altı gün ya da 6 gün savaşı olarak da bilinen bu savaş; İsrail ile çevresinde konumlanmış komşuları olan Arap Devletleri arasında yaşanmıştır. İsmi gibi tam olarak 6 gün süren bir savaştır. Yalnızca altı gün süren bu savaşta Suudi Arabistan, Irak, Sudan, Fas, Tunus ve Cezayir yönetimleri de silah desteğinde bulundular ama bu gelişmelere rağmen, savaş yine de İsrail'in kesin bir zaferi ile son buldu. İsrail, savaşın ardından Mısır'dan Sina Yarımadası ü, Suriye'den Golan Tepeleri ve Filistin'in Gazze ile Batı Şeria topraklarını bu devletlerden alarak, topraklarını tam olarak 4 kat genişletti. Yaşanan bu anlaşmazlıklar o coğrafyadaki terör örgütlerinin doğmasına sebep olmuş ve taraflar düzenli olarak silahlanma yoluna gitmiştir.

ALTI GÜN SAVAŞI NASIL BAŞLADI, KİMLER ARASINDA VE NE ZAMAN OLDU, SONUÇLARI NELER?

Altı gün savaşları; 5 Haziran 1967 ile 10 Haziran 1967 tarihleri arasında vuku bulmuştur. 6 Gün Savaşı taraflarından biri olan İsrail devleti, komşuları olan Arap Devletleri tarafından denizlere sürüklendiğini ve hudutlarının daraltıldığını öne sürerek Mısır, Suriye ve Ürdün ile çeşitli anlaşmazlıklar sebebi ile bu savaşa girmiştir. Ayrıca, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) Suriye'de inşa durumundaki baraj tesislerine Mart ayı, Mayıs ayı ve Ağustos ayı 1965 tarihindeki saldırıları da savaşı başlatan temel sebepler arasında gösterilmektedir. İsrail tarafından gerçekleşen bu saldırılar İsrail ve Suriye arasında sıcak bir savaşa kadar devam eden uzun sınır çatışmalarına sebebiyet vermiştir. Bu durum ise savaşın başlama sebebi olarak gösterilmektedir. Altı gün savaşı İsrail ile Mısır, Suriye, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan ve bu tarafı destekleyenler olarak FKÖ ile Lübnan arasında gerçekleşmiştir. 1972 tarihinde yaşanan Münih katliamı ile altı gün savaşlarının ardından İsrail'in mevcut topraklarının 4 katına çıkması, bu savaşın sonuçlarından yalnızca birkaç tanesi olarak bilinmektedir.