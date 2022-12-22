6 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Altı Harfli Kelimeler Listesi

6 harfli sözcükler, 6 harfli nesneler nelerdir? 6 harfli kelimeler, altı harfli isimler bazen eşya ismi bazen bir kız ismi bazen de erkek ismi olabiliyor. Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de 6 harfli İngilizce kelimeler bulunuyor. Pijama, leylek, halhal gibi 6 harf içeren sözcükler ilk akla gelen kelimelerden bazılarıdır. 6 harfli olan kelimeler nelerdir, İngilizce'de ve Türkçe'de 6 harf içeren sözcükler nelerdir araştırıyorsanız yazımızın devamından sorularınızın yanıtına ulaşabilirsiniz.

6 Harfli Kız Ve Erkek İsimleri

6 harfli kız ve erkek isimlerine birçok örnek sayılabilir. 6 harfli kız isimleri arasında Melike, Macide, Zeynep, Handan, Mercan, Zahide, Gülten, Songül, Şevval, Mehtap gibi isimler bulunuyor. 6 harfli erkek isimleri arasındaysa; Serkan, Bektaş, Berkay, Bülent, Burhan, Yılmaz, Cevdet, Poyraz, Fikret gibi isimler bulunuyor.

6 Harfli Eşyalar

Terlik, bardak, cımbız, gözlük, koltuk, sandık, parfüm, sürahi, küllük, balyoz, demlik, yorgan, yastık gibi eşyalar ise 6 harfli eşyalardan bazılarıdır.

6 Harfli Kelimeler

6 harfli kelimelerin sayısı da oldukça fazladır. Peki 6 harfli kelimeler nelerdir? Bülbül, kuzgun, maymun, bilmek, sevmek, görmek, yarasa, halhal, pijama, gömlek, eşofman gibi kelimeler 6 harflidir.

6 Harfli İngilizce Kelimeler

Across, afraid, animal, around, banker, banana, circle, desert, energy, family, follow, melody, office gibi kelimeler ise 6 harfli İngilizce kelimelere örnek gösterilebilir.