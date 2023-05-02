6 milyon gence istihdam imkânı

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı ziyarete açıldı. Üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdiği fuarın açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Ulusal Staj Programı'nda bu yıl 300 bin gence staj imkânı sağlayacaklarını belirtirken, eski Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de önümüzdeki 5 yıl içinde 6 milyon gencin istihdam edileceğini söyledi.HKÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İpekyolu Kariyer Fuarı'nın açılışında konuşan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ise "17 paydaş üniversite ve onlarca kurumun işbirliğiyle düzenlediğimiz fuarımız, deprem nedeniyle ertelenmişti. Bugün deprem nedeniyle ara verdiğimiz yüz yüze eğitime de geçiyoruz. Böyle bir fuara ev sahipliği yaptığımız için onur duyuyoruz" dedi. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, "Yetenek yönetimi modelinin komponetini yapıyoruz. Bu ne demektir? Liseden başlayarak bir danışman bilgi sistemi kurduk. Bu sistem artık liselerimizde MEB tarafından uygulanıyor. Bu sistem üniversitede olmazsa olmazdır. Aksi takdirde biz gelişen bir durumda olamayız. Yetenek Kapısı'na 1 milyon 400 bin öğrenci ile 10 bini aşkın şirket kayıtlı. Dünyadan da 100'den fazla ülkeden 2 bin 300 üniversitedeki öğrenciler de sistemden yararlanabiliyor" diye konuştu. Ulusal Staj Programı hakkında da bilgiler veren Atay, "Bu yıl staj programımıza 407 bin başvuru var" dedi.