6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Din Kültürü konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin 6. Sınıf düzeyindeki ders içerikleri, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından 2019 yılından itibaren 5 yıllığına ders kitabı olarak kabul edilmiş bulunan ders kitabı üzerinden işlenir. Söz konusu kitabın içeriğinde toplam olarak 5 adet ünite bulunur. Bu 5 adet üniteden ilk 2 tanesi ilk dönemde, son 3 tanesi ise ikinci dönemde işlenmektedir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan üniteler şunlardır:
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında bulunan bu 5 ünitenin tamamının sonunda, ünite değerlendirme çalışmaları da yaptırılır.
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1. Dönem Üniteleri ve İçerikleri
1. Ünite: Peygamber ve İlahi Kitap İnancı
1. Allah'ın (c.c.) Elçileri: Peygamberler
2. Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri
3. Peygamberler İnsanlar İçin En Güzel Örnektir
4. Vahiy ve Vahyin Gönderiliş Amacı
5. İlahi Kitaplar
6. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Âdem (a.s.)
7. Bir Dua Tanıyorum: Kunut Duaları ve Anlamları
2. Ünite: Namaz
1. Namaz İbadeti ve Namazın Önemi
2. Namaz Çeşitleri
3. Namazın Kılınışı
- Namazın farzları
- Abdest, boy abdesti ve teyemmüm
- Ezan ve kent
- Beş vakit namaz
- Cemaatle namaz
- Cuma namazı
- Bayram namazı
- Cenaze namazı
- Teravih namazı
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Zekeriya (a.s.)
5. Bir Sure Tanıyorum: Fil Suresi ve Anlamı
6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2. Dönem Üniteleri ve İçerikleri
3. Ünite: Zararlı Alışkanlıklar
1. Bazı Zararlı Alışkanlıklar
2. Zararlı Alışkanlıklara Başlama Sebepleri
3. Zararlı Alışkanlıklardan Korunma Yolları
4. Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yahya (a.s.)
5. Bir Sure Tanıyorum: Tebbet Suresi ve Anlamı
4. Ünite: Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hayatı
1. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Mekke Dönemi
2. Hicret
3. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Daveti: Medine Dönemi
4. Bir Sure Tanıyorum: Nasr Suresi ve Anlamı
5. Ünite: Temel Değerlerimiz
1. Toplumumuzu Birleştiren Temel Değerler
- Okuma metni: Bayrak
2. Dinî Bayramlar, Önemli Gün ve Geceler