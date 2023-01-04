6. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 6. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Her yıl dersler daha zorlaşır ve öğrenciler, 6. sınıf İngilizce kelimeler hakkında bilgi almak ister. 6. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları neler diyenler, bunlarla tüm eğitim hayatları boyunca karşılaşacaklarını bilmelidir. 6. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri öğrenmek ve tekrar yapmak akılda kalmasını sağlar. Aynı şekilde, 6. sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri hem sene boyunca hem de liseye geçişte önemli bir yer tutar. Peki 6. sınıf İngilizce kelimeleri neler?
Ortaokul 6. sınıfa geçen öğrenciler, İngilizce dersinde başarılı olmak için gramer konularına ve bunlara ek olarak yeni kelimeler öğrenmeye ağırlık vermek zorundadır. 6. sınıf ünitelerinde işlenen konular, genel olarak öğrencilerin gün içerisinde yaptıkları eylemler, duygu ve düşünceleri, yedikleri yemekler, gittikleri yerler ve yaptıkları sporlar hakkında konuşabilmelerini öğretmeyi hedefler. Bu, 7. sınıfa hazırlık için de mühimdir. Çünkü, bir senenin konuları gelecek yıl görülecek olan konuları daha iyi kavramayı sağlar. İngilizce'yi öğrenmek için öğrenciler, baştan ipleri sıkı tutmalı ve ilköğretimden itibaren bu derse ağırlık vermelidir. Bu dili erkenden öğrenmek, lisede, üniversitede ve iş hayatında çeşitli fırsatlar yakalamayı sağlar.
Söz konusu kelimeleri, İngilizce dil bilgisi kurallarına göre konuşmak gerekir. Bunun için yapılması gereken örnekleri incelemektir. 1. ve 2. ünitede bulunan sözcüklerin geçtiği paragrafları okumak ve soruları çözmek akılda kalıcı olmalarını sağlar. Kelimelerin kullanım alanlarını iyi anlamak için örneklerden yola çıkarak alıştırma yapmak yararlıdır. Boşlukları doğru kelimeler ile doldurmak, İngilizce sözcükleri Türkçe anlamları ile eşleştirmek ve test çözmek ile hem gramer yapısı hem de kelimelerin anlamları çok daha iyi öğrenilebilir.
|İNGİLİZCE KELİME
|TÜRKÇE KARŞILIĞI
|a bar of
|bir kalıp, bir parça
|apple juice
|elma suyu
|bagel
|simit
|bean
|fasulye
|boiled egg
|haşlanmış yumurta
|bread
|ekmek
|breakfast
|kahvaltı
|butter
|tereyağı, margarin
|cacao
|kakao
|cereal
|mısır gevreği
|cheese
|peynir
|chef
|şef, aşçıbaşı
|chips
|patates kızartması
|coconut
|hindistan cevizi
|coffee
|kahve
|croissant
|kruvasan
|cucumber
|salatalık
|drink
|içecek, içmek
|eat
|yemek(fiil)
|egg
|yumurta
|favourite
|favori
|food
|yiyecek
|fruit
|meyve suyu
|fruit juice
|meyve suyu
|guest
|misafir
|habit
|alışkanlık
|healthy
|sağlıklı
|honey
|bal
|jam
|reçel
|join
|katılmak
|junk food
|abur cubur
|lemonade
|limonata
|milk
|süt
|muffin
|çörek, kek
|mushroom
|mantar
|nutrition facts
|besin değerleri
|nutritious
|besleyici
|olive
|zeytin
|omelette
|omlet
|orange juice
|portakal suyu
|pancake
|krep
|pastrami
|pastırma
|salami
|salam
|sausage
|sosis
|sugar
|şeker
|tea
|çay
|toast
|tost
|tomato
|domates
|traditional
|geleneksel
|unhealthy
|sağlıksız
|yummy
|leziz, lezzetli