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Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:15 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:15

6. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 6. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Ortaokulun ilk adımı 6. sınıftır ve LGS sınavına hazırlığın bir parçası olduğu için 6. sınıf İngilizce kelimeler mutlaka öğrenilmelidir. 6. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları neler diye soranlar sadece öğrenciler değildir. Ebeveynler de çocuklarının bu derste başarılı olmaları için 6. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri hakkında araştırma yapar. Peki 6. sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri arasında neler bulunur? Anlamları nedir?

6. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 6. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Her yıl dersler daha zorlaşır ve öğrenciler, 6. sınıf İngilizce kelimeler hakkında bilgi almak ister. 6. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları neler diyenler, bunlarla tüm eğitim hayatları boyunca karşılaşacaklarını bilmelidir. 6. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri öğrenmek ve tekrar yapmak akılda kalmasını sağlar. Aynı şekilde, 6. sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri hem sene boyunca hem de liseye geçişte önemli bir yer tutar. Peki 6. sınıf İngilizce kelimeleri neler?

6. Sınıf İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Ortaokul 6. sınıfa geçen öğrenciler, İngilizce dersinde başarılı olmak için gramer konularına ve bunlara ek olarak yeni kelimeler öğrenmeye ağırlık vermek zorundadır. 6. sınıf ünitelerinde işlenen konular, genel olarak öğrencilerin gün içerisinde yaptıkları eylemler, duygu ve düşünceleri, yedikleri yemekler, gittikleri yerler ve yaptıkları sporlar hakkında konuşabilmelerini öğretmeyi hedefler. Bu, 7. sınıfa hazırlık için de mühimdir. Çünkü, bir senenin konuları gelecek yıl görülecek olan konuları daha iyi kavramayı sağlar. İngilizce'yi öğrenmek için öğrenciler, baştan ipleri sıkı tutmalı ve ilköğretimden itibaren bu derse ağırlık vermelidir. Bu dili erkenden öğrenmek, lisede, üniversitede ve iş hayatında çeşitli fırsatlar yakalamayı sağlar.

Söz konusu kelimeleri, İngilizce dil bilgisi kurallarına göre konuşmak gerekir. Bunun için yapılması gereken örnekleri incelemektir. 1. ve 2. ünitede bulunan sözcüklerin geçtiği paragrafları okumak ve soruları çözmek akılda kalıcı olmalarını sağlar. Kelimelerin kullanım alanlarını iyi anlamak için örneklerden yola çıkarak alıştırma yapmak yararlıdır. Boşlukları doğru kelimeler ile doldurmak, İngilizce sözcükleri Türkçe anlamları ile eşleştirmek ve test çözmek ile hem gramer yapısı hem de kelimelerin anlamları çok daha iyi öğrenilebilir.

6. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri – Life (Yaşam) Kelime Listesi

  • Life: Yaşam, hayat
  • Time: Zaman
  • Clock: Saat
  • Half: Yarım, buçuk
  • Quarter: Çeyrek
  • Past: Geçe (saat söylerken)
  • To: Kala (saat söylerken)
  • Day: Gün
  • Month: Ay
  • Year: Yıl
  • Weekdays: Haftaiçi günler
  • Weekend: Haftasonu
  • Date: Tarih
  • Birthday: Doğumgünü
  • Children's Day: Çocuk Bayramı
  • New Year's Day: Yılbaşı
  • The Republic Day: Cumhuriyet Bayramı
  • Victory Day: Zafer Bayramı
  • Democracy and National Unity Day: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
  • Wedding Ceremony: Düğün
  • Tea Party: Çay partisi
  • Get up: Uyanmak, kalkmak
  • Wake up: Uyanmak, kalkmak
  • Late: geç
  • Sleep: Uyumak
  • Go to bed: Yatağa gitmek
  • Leave home: Evden ayrılmak, çıkmak
  • Go to school: Okula gitmek
  • Walk to school: Okula yürümek
  • Come back from school: Okuldan geri gelmek
  • Have breakfast: Kahvaltı yapmak
  • Have lunch: Öğle yemeği yemek
  • Have dinner: Akşam yemeği yemek
  • Attend a course: Bir kursa/derse katılmak
  • Do homework: Ödev yapmak
  • Study: Çalışmak
  • Visit relatives: akrabaları ziyaret etmek
  • Play games: Oyunlar oynamak
  • Play with friends: Arkadaşlarla oynamak
  • Meet your friends: Arkadaşlarınla buluşmak
  • Ride a bicycle: Bisiklete binmek
  • Ride a horse: Ata binmek
  • Watch TV: Televizyon izlemek
  • Do jogging: Koşu yapmak
  • Do sports: Spor yapmak
  • Do the ironing: Ütü yapmak
  • Do cleaning: Temizlik yapmak
  • Wash the clothes: Çamaşırları yıkamak
  • Wash the dishes: Bulaşıkları yıkamak
  • Run errands: Ayak işleri yapmak, ayak işlerine bakmak (alışverişe gitmek, bankaya gitmek gibi.)
  • Rest: Dinlenmek
  • Take a nap: Kestirmek, şekerleme yapmak
  • Take care of the flowers: Çiçeklerle ilgilenmek
  • Take care of the plants: Bitkilerle ilgilenmek
  • Take the dog for a walk: Köpeği yürüyüşe çıkarmak
  • Start: Başlamak
  • Finish: Bitirmek, bitmek
  • Join: Katılmak
  • Invite: Davet etmek
  • Invitation card: Davetiye, davet kartı
  • Ticket: Bilet
  • Classmate: Sınıf arkadaşı
  • Diary: Günlük
  • Folk dance: Halk oyunu, halk dansı
  • Traditional Dance: Geleneksel/Yöresel dans
  • Weekly plan: Haftalık plan
  • In the morning: Sabah
  • At noon: Öğlen
  • In the afternoon: Öğleden sonra
  • In the evening: Akşam
  • At night: Gece
  • a.m : 24:00 – 12:00 (Öğleden önce)
  • p.m : 12:00 – 24:00 (Öğleden sonra)

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri – Yummy Breakfast Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE KARŞILIĞI
a bar of bir kalıp, bir parça
apple juice elma suyu
bagel simit
bean fasulye
boiled egg haşlanmış yumurta
bread ekmek
breakfast kahvaltı
butter tereyağı, margarin
cacao kakao
cereal mısır gevreği
cheese peynir
chef şef, aşçıbaşı
chips patates kızartması
coconut hindistan cevizi
coffee kahve
croissant kruvasan
cucumber salatalık
drink içecek, içmek
eat yemek(fiil)
egg yumurta
favourite favori
food yiyecek
fruit meyve suyu
fruit juice meyve suyu
guest misafir
habit alışkanlık
healthy sağlıklı
honey bal
jam reçel
join katılmak
junk food abur cubur
lemonade limonata
milk süt
muffin çörek, kek
mushroom mantar
nutrition facts besin değerleri
nutritious besleyici
olive zeytin
omelette omlet
orange juice portakal suyu
pancake krep
pastrami pastırma
salami salam
sausage sosis
sugar şeker
tea çay
toast tost
tomato domates
traditional geleneksel
unhealthy sağlıksız
yummy leziz, lezzetli

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6. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 6. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
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