6. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 6. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

Her yıl dersler daha zorlaşır ve öğrenciler, 6. sınıf İngilizce kelimeler hakkında bilgi almak ister. 6. sınıf İngilizce kelimeler ve Türkçe anlamları neler diyenler, bunlarla tüm eğitim hayatları boyunca karşılaşacaklarını bilmelidir. 6. sınıf İngilizce 1. ünite kelimeleri öğrenmek ve tekrar yapmak akılda kalmasını sağlar. Aynı şekilde, 6. sınıf İngilizce 2. ünite kelimeleri hem sene boyunca hem de liseye geçişte önemli bir yer tutar. Peki 6. sınıf İngilizce kelimeleri neler?

6. Sınıf İngilizce Kelimeler Nelerdir?

Ortaokul 6. sınıfa geçen öğrenciler, İngilizce dersinde başarılı olmak için gramer konularına ve bunlara ek olarak yeni kelimeler öğrenmeye ağırlık vermek zorundadır. 6. sınıf ünitelerinde işlenen konular, genel olarak öğrencilerin gün içerisinde yaptıkları eylemler, duygu ve düşünceleri, yedikleri yemekler, gittikleri yerler ve yaptıkları sporlar hakkında konuşabilmelerini öğretmeyi hedefler. Bu, 7. sınıfa hazırlık için de mühimdir. Çünkü, bir senenin konuları gelecek yıl görülecek olan konuları daha iyi kavramayı sağlar. İngilizce'yi öğrenmek için öğrenciler, baştan ipleri sıkı tutmalı ve ilköğretimden itibaren bu derse ağırlık vermelidir. Bu dili erkenden öğrenmek, lisede, üniversitede ve iş hayatında çeşitli fırsatlar yakalamayı sağlar.

Söz konusu kelimeleri, İngilizce dil bilgisi kurallarına göre konuşmak gerekir. Bunun için yapılması gereken örnekleri incelemektir. 1. ve 2. ünitede bulunan sözcüklerin geçtiği paragrafları okumak ve soruları çözmek akılda kalıcı olmalarını sağlar. Kelimelerin kullanım alanlarını iyi anlamak için örneklerden yola çıkarak alıştırma yapmak yararlıdır. Boşlukları doğru kelimeler ile doldurmak, İngilizce sözcükleri Türkçe anlamları ile eşleştirmek ve test çözmek ile hem gramer yapısı hem de kelimelerin anlamları çok daha iyi öğrenilebilir.

6. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri – Life (Yaşam) Kelime Listesi

Life: Yaşam, hayat

Time: Zaman

Clock: Saat

Half: Yarım, buçuk

Quarter: Çeyrek

Past: Geçe (saat söylerken)

To: Kala (saat söylerken)

Day: Gün

Month: Ay

Year: Yıl

Weekdays: Haftaiçi günler

Weekend: Haftasonu

Date: Tarih

Birthday: Doğumgünü

Children's Day: Çocuk Bayramı

New Year's Day: Yılbaşı

The Republic Day: Cumhuriyet Bayramı

Victory Day: Zafer Bayramı

Democracy and National Unity Day: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Wedding Ceremony: Düğün

Tea Party: Çay partisi

Get up: Uyanmak, kalkmak

Wake up: Uyanmak, kalkmak

Late: geç

Sleep: Uyumak

Go to bed: Yatağa gitmek

Leave home: Evden ayrılmak, çıkmak

Go to school: Okula gitmek

Walk to school: Okula yürümek

Come back from school: Okuldan geri gelmek

Have breakfast: Kahvaltı yapmak

Have lunch: Öğle yemeği yemek

Have dinner: Akşam yemeği yemek

Attend a course: Bir kursa/derse katılmak

Do homework: Ödev yapmak

Study: Çalışmak

Visit relatives: akrabaları ziyaret etmek

Play games: Oyunlar oynamak

Play with friends: Arkadaşlarla oynamak

Meet your friends: Arkadaşlarınla buluşmak

Ride a bicycle: Bisiklete binmek

Ride a horse: Ata binmek

Watch TV: Televizyon izlemek

Do jogging: Koşu yapmak

Do sports: Spor yapmak

Do the ironing: Ütü yapmak

Do cleaning: Temizlik yapmak

Wash the clothes: Çamaşırları yıkamak

Wash the dishes: Bulaşıkları yıkamak

Run errands: Ayak işleri yapmak, ayak işlerine bakmak (alışverişe gitmek, bankaya gitmek gibi.)

Rest: Dinlenmek

Take a nap: Kestirmek, şekerleme yapmak

Take care of the flowers: Çiçeklerle ilgilenmek

Take care of the plants: Bitkilerle ilgilenmek

Take the dog for a walk: Köpeği yürüyüşe çıkarmak

Start: Başlamak

Finish: Bitirmek, bitmek

Join: Katılmak

Invite: Davet etmek

Invitation card: Davetiye, davet kartı

Ticket: Bilet

Classmate: Sınıf arkadaşı

Diary: Günlük

Folk dance: Halk oyunu, halk dansı

Traditional Dance: Geleneksel/Yöresel dans

Weekly plan: Haftalık plan

In the morning: Sabah

At noon: Öğlen

In the afternoon: Öğleden sonra

In the evening: Akşam

At night: Gece

a.m : 24:00 – 12:00 (Öğleden önce)

p.m : 12:00 – 24:00 (Öğleden sonra)

6. Sınıf İngilizce 2. Ünite Kelimeleri – Yummy Breakfast Kelime Listesi