6. Sınıf matematik konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf matematik konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Matematik dersi çoğu zaman korkulan, zor bir ders olarak görülmesine rağmen, sistemli bir şekilde ve korkmadan yaklaşıldığında hem çok eğlenceli, hem de yaşamımız boyunca bize katkısı olacak bilgileri edindiğimiz bir derstir. Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Öğretim Programı ve ders kitabı da bu dersi öğrencilere en güzel ve kolay şekilde öğretebilmek için hazırlanmıştır. 6. Sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinde öğrencilere kazandırılması hedeflenen kazanımlar, temel olarak şu başlıklar altında toplanır:

Sayılar ve İşlemler Cebir Geometri ve Ölçme Veri İşleme

Bu başlıklar altında toplanan öğrenme alanları kapsamında, ders kitabı içeriğinde bulunan üniteler üzerinden Matematik dersi verilir. Güncel olarak kullanılan Matematik 6. Sınıf ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılından itibaren ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Bu kitap kapsamında toplam 6 adet ünite bulunmaktadır. Bu 6 ünite, 1. ve 2. dönem olmak üzere 6. sınıf boyunca kullanılır ve tüm içerikleri öğrencilere öğretilir.

6. Sınıf Matematik ders kitabı içeriği ve üniteleri

6. sınıf Matematik dersinde kullanılan ders kitabında toplam olarak 6 adet ünite bulunmaktadır:

1. Bölüm: Doğal Sayılarla İşlemler

2. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar

3. Bölüm: Kümeler

1. Ünite

2. Ünite

1. Bölüm: Tam Sayılar

2. Bölüm: Kesirlerle İşlemler

3. Ünite

1. Bölüm: Ondalık Gösterim

2. Bölüm: Oran

4. Ünite

1. Bölüm: Cebirsel İfadeler

2. Bölüm: Veri Toplama ve Değerlendirme

3. Bölüm: Veri Analizi

1. Bölüm: Açılar

2. Bölüm: Alan Ölçme

1. Bölüm: Çember

2. Bölüm: Geometrik Cisimler

3. Bölüm: Sıvı Ölçme

5. Ünite6. Ünite

MEB 6. Sınıf Matematik dersi 1. Dönem konuları ve içerikleri

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Matematik 6. Sınıf ders kitabında yer alan bu 6 adet ünite, 1. ve 2. dönemlere ayrılarak okutulmaktadır. 1. Dönemde işlenen ünite ve konu içerikleri şunlardır:

Doğal sayılarla işlemler: Bu bölüm kapsamında üslü ifadeler, işlem önceliği, dağılma özelliği ve ortak çarpan özelliği, doğal sayı problemleri yer alır.

Çarpanlar ve katlar: Bu bölümde çarpanlar ve katlar, bölünebilme kuralları, asal sayılar, iki doğal sayının ortak bölenleri ve ortak katları gibi konular bulunur.

Tam sayılar: Bu bölümde, tam sayılar ve mutlak değer ile tam sayılarda sıralama konuları işlenir.

Kesirlerle işlemler: Bu kapsamda kesirlerde sıralama, kesirlerle toplama ve çıkarma işlemi, kesirlerle çarpma işlemi, kesirlerle bölme işlemi, kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme ve kesirlerle problemler başlıkları işlenir.

Ondalık gösterim: Bölme işlemi, kesirler ve çözümleme, ondalık gösterimi verilen sayılarda yuvarlama, ondalık gösterimi verilen sayılarda çarpma işlemi, ondalık gösterimi verilen sayılarda bölme işlemi, ondalık gösterimle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin etme, ondalık gösterimi verilen sayılarda problem çözme konuları işlenir.

Ortaokul düzeyinde, 6. Sınıf öğrencilerine verilen Matematik dersinin 1. Dönem ders içerikleri böylece sonlanır. 3. Ünitenin bir sonraki konusu olan "Oran" konusu, 2. Dönem müfredatına dahildir.

MEB 6. Sınıf Matematik dersi 2. Dönem konuları ve içerikleri

Matematik dersi 6. Sınıf müfredatı içinde ikinci dönemde işlenen konular şunlardır:Oran: Bu bölüm kapsamında öğrencilere, birimli ve birimsiz oran konuları öğretilir.

Cebirsel ifadeler: Bu bölümde, cebirsel ifadeler ve bunların modellenmesi konuları işlenir.

Veri toplama ve değerlendirme: Araştırma sorusu oluşturma, veri toplama ve değerlendirme konuları üzerinde durulur.

Veri analizi: Bu konu kapsamında, aritmetik ortalama ve açıklık, iki veri grubuna ait verileri karşılaştırma konuları anlatılır.

Açılar: Komşu tümler, bütünler ve ters açılar konuları anlatılır.

Alan ölçme: Paralelkenarın yüksekliği ve alanı, üçgende yükseklik ve alan, alan ölçme birimleri, arazi ölçme birimleri, alan problemleri konuları işlenir.