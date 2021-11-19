6. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Türkçe, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda verilen en önemli derslerden biridir. Çünkü bir insanın dili onun kişiliği dahil tüm yaşamını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bizler dilimizi ilk olarak içine doğduğumuz toplumun birincil unsuru olan aile içinde öğrenmeye başlarız. Çünkü doğduğumuz andan itibaren içine doğduğumuz ailenin içinde dilin kullanımlarına maruz kalırız. Zaman içinde ilk olarak ailede, sonrasında aileden başlayarak sosyal yaşamın içine girdikçe birçok farklı aşamada dilimizi öğrenmeye devam ederiz. Sonrasında temel eğitim düzeyine geldiğimizde formel eğitim sistemi içinde dil eğitimine başlarız. İlkokulun ardından orta okul düzeyinde de kendi dilimizle ilgili eğitimler görmeye devam ederiz. Böylece dilimizi kullanarak bilinçlenir, gelişir ve toplumsallaşırız. Bu nedenle orta okul düzeyindeki Türkçe dersleri çok önemlidir. 6. Sınıf Türkçe dersi kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen bazı temel beceriler vardır:
- Dinledikleri ve izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonuçları hakkında tahminde bulunabilme, bunları özetleyebilme, bunların içeriğinde geçen konularla ilgili sorulara yanıt verebilme, içeriklerinin ana fikrini tahmin edebilme, bunların içeriğindeki sözlü olmayan iletileri de algılayabilme
- Hazırlıklı olarak ve hazırlıksız olarak konuşma yapabilme, konuşmalarında belirli stratejiler geliştirebilme, beden dilini etkin bir şekilde kullanabilme, kelimeleri doğru ve yerinde kullanabilme, konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı sözcüklerini kullanabilme, kelimelerin özenle ve mümkünse Türkçelerini kullanma
- Noktalama işaretlerine dikkat ederek, akıcı bir şekilde, sesli ve sessiz okuyabilme, metinleri türünün özelliğine uygun bir duygu ve tonlama ile okuyabilme, okumaları sırasında farklı stratejiler uygulayabilme
- Metinlerin içeriğinde bulunan söz sanatlarını anlama, okuduğu metinleri özetleyebilme, metinlerle ilgili anlamlı sorular sorabilme, metinlerin konusunu, ana fikrini anlayabilme, metnin içeriğine uygun başlıklar belirleyebilme, metin türlerini ayırt edebilme, şiirin şekli özelliklerini bilme, metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt edebilme,
- Şiir yazabilme, bilgilendirici metin yazabilme, hikâye edici metinler yazabilme, yazma stratejileri geliştirme ve uygulama, yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde tablo ve grafik oluşturabilme, yazdıklarına uygun başlıklar belirleyebilme, yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilme, yazdıklarını paylaşabilme
Tüm bu beceriler, ders kitabında üniteler şeklinde sıralanmış toplam 8 adet tema üzerinden verilir.
6. sınıf Türkçe dersi içeriği ve müfredatı:
Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiş olan 6. Sınıf Türkçe kitabında üniteler şeklinde yer alan temalar:
- Okuma Kültürü: Bu ünitede öğrencilerimizin kitapları ve okumayı sevmeleri için çeşitli okumalar ve etkinlikler yer alır.
- Millî Mücadele ve Atatürk: Bu ünitede, Millî Mücadele ve 15 Temmuz ile ilgili okuma, dinleme, izleme etkinlikleri yer alır. Bunlara ek olarak, Çanakkale Türküsü'nün hikâyesi üzerine bir okuma metni yer alır.
- Bilim ve Teknoloji: Bu ünitede, Nobel ödüllü bilim insanımız Aziz Sancar ile ilgili bir metnin ardından, teknoloji ve zamanın ölçümüyle ilgili içerikler üzerinden ders işlenir.
- Erdemler: Bu tema etrafında geliştirilen ünitede, paylaşmanın önemi, sevgi bağlarının önemi, sır tutmanın önemi gibi toplumsal erdemlere vurgu içeren çeşitli okuma çalışmaları yaptırılır.
- Doğa ve Evren: Bu ünitede ise doğa ve evrenle ilgili çeşitli konular üzerine içerikler yer alır. Su kirliliği konulu, şimşek ve yıldırım gibi doğa olaylarıyla ilgili ve kar yağışlarıyla ilgili içerikler üzerinden öğrencilerin dil becerileri geliştirilir.
- Millî Kültürümüz: Bu ünitede, güzel Anadolu'muz ile ilgili, geleneksel sofra kültürümüzün önemli bir unsuru olan tarhana ile ilgili metinlerin yanında, vatan sevgisiyle ilgili içerikler de yer alır.
- Sağlık ve Spor: Bu bölümde yer alan metinler arasında, bisiklet, yeme, içme ve sindirimin önemi, obezitenin zararları, geleneksel sporumuz cirit gibi temalar yer alır.
- Birey ve Toplum: Bu ünitede, toplum yaşamında iyiliğe, dostluğa ve Yunus Emre gibi tarihsel değerlerimize vurgu yapan içerikler üzerinden öğrencilerin okuma, yazma ve dinleme becerileri geliştirilir.