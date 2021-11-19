6. Sınıf Türkçe konuları - MEB 2021-2022 6. sınıf Türkçe konuları ve müfredatı (1. ve 2. Dönem)

Türkçe, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarımızda verilen en önemli derslerden biridir. Çünkü bir insanın dili onun kişiliği dahil tüm yaşamını belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Bizler dilimizi ilk olarak içine doğduğumuz toplumun birincil unsuru olan aile içinde öğrenmeye başlarız. Çünkü doğduğumuz andan itibaren içine doğduğumuz ailenin içinde dilin kullanımlarına maruz kalırız. Zaman içinde ilk olarak ailede, sonrasında aileden başlayarak sosyal yaşamın içine girdikçe birçok farklı aşamada dilimizi öğrenmeye devam ederiz. Sonrasında temel eğitim düzeyine geldiğimizde formel eğitim sistemi içinde dil eğitimine başlarız. İlkokulun ardından orta okul düzeyinde de kendi dilimizle ilgili eğitimler görmeye devam ederiz. Böylece dilimizi kullanarak bilinçlenir, gelişir ve toplumsallaşırız. Bu nedenle orta okul düzeyindeki Türkçe dersleri çok önemlidir. 6. Sınıf Türkçe dersi kapsamında öğrencilere kazandırılması hedeflenen bazı temel beceriler vardır:

Dinledikleri ve izlediklerinde geçen olayların gelişimi ve sonuçları hakkında tahminde bulunabilme, bunları özetleyebilme, bunların içeriğinde geçen konularla ilgili sorulara yanıt verebilme, içeriklerinin ana fikrini tahmin edebilme, bunların içeriğindeki sözlü olmayan iletileri de algılayabilme

Hazırlıklı olarak ve hazırlıksız olarak konuşma yapabilme, konuşmalarında belirli stratejiler geliştirebilme, beden dilini etkin bir şekilde kullanabilme, kelimeleri doğru ve yerinde kullanabilme, konuşmalarında uygun geçiş ve bağlantı sözcüklerini kullanabilme, kelimelerin özenle ve mümkünse Türkçelerini kullanma

Noktalama işaretlerine dikkat ederek, akıcı bir şekilde, sesli ve sessiz okuyabilme, metinleri türünün özelliğine uygun bir duygu ve tonlama ile okuyabilme, okumaları sırasında farklı stratejiler uygulayabilme

Metinlerin içeriğinde bulunan söz sanatlarını anlama, okuduğu metinleri özetleyebilme, metinlerle ilgili anlamlı sorular sorabilme, metinlerin konusunu, ana fikrini anlayabilme, metnin içeriğine uygun başlıklar belirleyebilme, metin türlerini ayırt edebilme, şiirin şekli özelliklerini bilme, metindeki gerçek ve kurgusal unsurları ayırt edebilme,

Şiir yazabilme, bilgilendirici metin yazabilme, hikâye edici metinler yazabilme, yazma stratejileri geliştirme ve uygulama, yazdıklarını desteklemek için gerektiğinde tablo ve grafik oluşturabilme, yazdıklarına uygun başlıklar belirleyebilme, yazılarında uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanabilme, yazdıklarını paylaşabilme

Tüm bu beceriler, ders kitabında üniteler şeklinde sıralanmış toplam 8 adet tema üzerinden verilir.

6. sınıf Türkçe dersi içeriği ve müfredatı:

Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından ders kitabı olarak kabul edilmiş olan 6. Sınıf Türkçe kitabında üniteler şeklinde yer alan temalar: