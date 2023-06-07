6 Yaş Etkinlikleri - 6 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

6 yaş etkinlikleri, çocukların zeka ve gelişim seviyesine uygundurlar. 6 yaş çocukla yapılabilecek etkinlikler, okuma, yazma, resim yapma, boyama, baskı yapma gibi zeka ve yaratıcılığı geliştiren aktivitelerdir. Eğitici 6 yaş ev etkinlikleri arasında, koleksiyon yapma ve hatta kodlama öğrenme gibi uğraşlar yer alır. Zeka geliştirici 6 yaş aktiviteleri ve oyunlar neler? 6 yaşındaki çocuğumla neler yapabilirim? İşte ayrıntılar…
Bu yaştaki bir çocuk genel olarak, benmerkezci bir yapıya sahiptir ve sürekli övgü duymak ister. Yaptığı bir resmin veya ödevin, ne şekilde olursa olsun beğenilmesini bekler. Çünkü duygusal anlamda, sevilmeye, takdir kazanmaya ve değer görmeye ihtiyacı vardır. Özellikle de anne ve babası tarafından önemli olduğunu hissetmesi gerekir. Okulla birlikte sosyal ilişkileri de gelişmeye başlar. Ailesinden sonra öğretmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini kazanmak ister. Dili zenginleşen 6 yaşındaki çocuk, bilmediği her kelimenin anlamını sorar ve adeta öğrenmeye açtır. Ana diline ek olarak yabancı dil öğrenmeye de hazırdır. Bu nedenle oyuncakları eskisi kadar çekici gelmeyen çocuğa, daha çok zeka ve yaratıcılık isteyen aktiviteler yaptırılmalıdır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:
Deve-cüce oyunu
Sıcak-soğuk oyunu
Legolardan blok yapımı
Yaprak ve patates baskı
Kitap okuma (masal, hikaye)
Resim yapma
Boyama kitabı boyama
El işi kağıtlarından süsler ve figürler yapma
Saklambaç
Futbol, basketbol, voleybol (vb. spor aktiviteleri)
Rol yapma (pandomim)
Okula başlayan 6 yaşındaki çocuklar, pek çok açıdan gelişmiştirler. Bu dönemde hafızaları ve zekaları son derece canlıdır. Yeni bilgiler öğrenme konusunda oldukça kabiliyetlidirler. Gözlemleme yetenekleri gelişir ve etraflarındaki olup bitenler hakkında kendi fikir yürütebilirler. Ancak, mantıklı ve soyut bir biçimde düşünemezler. Dünya ve çevreleri hakkında bildikleri daha çok yüzeyseldir. Ancak bu evrede basit matematik işlemleri gibi soyut kavramları anlamaya başlarlar. Zeka ve hafızalarının güçlenmesi için ise bazı oyunlar yararlı olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:
Kodlama oyunları
Kelime oyunları
Yapboz
Bil bakalım oyunu
Farklı resmi bul oyunu
Resimler arasındaki farkı bul oyunu
Bilmeceler
Eşleştirme oyunları
Hafıza kartları
10'u bul oyunu