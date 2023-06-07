6 Yaş Etkinlikleri - 6 Yaşındaki Çocukla Yapılabilecek Etkinlikler, Zeka Geliştirici Ve Eğitici Aktiviteler

6 yaş etkinlikleri, çocukların zeka ve gelişim seviyesine uygundurlar. 6 yaş çocukla yapılabilecek etkinlikler, okuma, yazma, resim yapma, boyama, baskı yapma gibi zeka ve yaratıcılığı geliştiren aktivitelerdir. Eğitici 6 yaş ev etkinlikleri arasında, koleksiyon yapma ve hatta kodlama öğrenme gibi uğraşlar yer alır. Zeka geliştirici 6 yaş aktiviteleri ve oyunlar neler? 6 yaşındaki çocuğumla neler yapabilirim? İşte ayrıntılar…

6 Yaş Etkinlikleri Neler?

Bu yaştaki bir çocuk genel olarak, benmerkezci bir yapıya sahiptir ve sürekli övgü duymak ister. Yaptığı bir resmin veya ödevin, ne şekilde olursa olsun beğenilmesini bekler. Çünkü duygusal anlamda, sevilmeye, takdir kazanmaya ve değer görmeye ihtiyacı vardır. Özellikle de anne ve babası tarafından önemli olduğunu hissetmesi gerekir. Okulla birlikte sosyal ilişkileri de gelişmeye başlar. Ailesinden sonra öğretmenlerinin ve arkadaşlarının beğenisini kazanmak ister. Dili zenginleşen 6 yaşındaki çocuk, bilmediği her kelimenin anlamını sorar ve adeta öğrenmeye açtır. Ana diline ek olarak yabancı dil öğrenmeye de hazırdır. Bu nedenle oyuncakları eskisi kadar çekici gelmeyen çocuğa, daha çok zeka ve yaratıcılık isteyen aktiviteler yaptırılmalıdır. Bunlardan bazıları şu şekildedir:

Deve-cüce oyunu

Sıcak-soğuk oyunu

Legolardan blok yapımı

Yaprak ve patates baskı

Kitap okuma (masal, hikaye)

Resim yapma

Boyama kitabı boyama

El işi kağıtlarından süsler ve figürler yapma

Saklambaç

Futbol, basketbol, voleybol (vb. spor aktiviteleri)

Rol yapma (pandomim)

Zeka Geliştirici 6 yaş Oyunları Neler?

Okula başlayan 6 yaşındaki çocuklar, pek çok açıdan gelişmiştirler. Bu dönemde hafızaları ve zekaları son derece canlıdır. Yeni bilgiler öğrenme konusunda oldukça kabiliyetlidirler. Gözlemleme yetenekleri gelişir ve etraflarındaki olup bitenler hakkında kendi fikir yürütebilirler. Ancak, mantıklı ve soyut bir biçimde düşünemezler. Dünya ve çevreleri hakkında bildikleri daha çok yüzeyseldir. Ancak bu evrede basit matematik işlemleri gibi soyut kavramları anlamaya başlarlar. Zeka ve hafızalarının güçlenmesi için ise bazı oyunlar yararlı olabilir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

Kodlama oyunları

Kelime oyunları

Yapboz

Bil bakalım oyunu

Farklı resmi bul oyunu

Resimler arasındaki farkı bul oyunu

Bilmeceler

Eşleştirme oyunları

Hafıza kartları

10'u bul oyunu