60 İnç Kaç Cm? 60 Inch Tv En Boy Kaç Santim ve Kaç Ekran Olur?

İnç, metre ya da santimetre cinsinden uzunluk ölçüleri kadar yaygın olmasa da başta Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde ise bu uzunluk ölçüsünün kullanımı yoğun şekilde elektronik aletlerin ekran boyutlarını ifade etmek için yaygınlaşmıştır. Bir televizyon satın alacağımız zaman, 60 inch uzunluğa sahip bir ekranın kaç santimetre ölçüye sahip olduğunu anlamak için, inç ölçüsünü santimetreye çevirmemiz gerekir. 1 inch ise 2,54 santimetreye eşittir.

60 inç kaç cm?

Özellikle televizyon gibi büyük ekranlı elektronik aletlere bakarken bu soru akla gelmektedir. 1 inch 2,54 santimetre uzunluğa sahip olduğuna göre, 60 X 2,54 çarpımı sonucunda, 60 inch 152,4 santimetreye eşit olmaktadır.

60 Inch TV En Boy Kaç Santim ve Kaç Ekran?

60 inch değer 152,4 santimetre uzunluğa eşit olmakla birlikte, televizyonun en ve boy uzunluklarının oranı değişkenlik gösterebilir.

Herhangi bir ekran ya da televizyon ekranı, en-boy oranı ne olursa olsun, bir köşesinden karşı çaprazında bulunan diğer bir köşesine kadar olan uzunluk ölçüsünce değerlendirilir. 60 inç bir televizyonun en ve boy oranı ne olursa olsun, bir köşeden diğerine uzunluğu 60 inç demektir.

60 inç kaç ekran?

Ülkemizde halk arasında televizyonun kaç ekran olduğu sorusunun yanıtı, televizyon ekranının bir köşeden karşı çaprazdaki diğer köşeye kadar olan uzunluğun santimetre cinsinden ifadesidir. Buna göre 60 inç ekran 152,4 santimetreye eşittir.

Gündelik dilde bir televizyonun kaç ekran olduğu ifade edilirken küsuratlı ifade kullanılmaz. Bu nedenle 60 inç 153 ekran olarak ifade edilir.