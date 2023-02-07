60 Km Kaç Saat Sürer? Otobüsle ve Arabayla 60 Kilometre Kaç Saatte Gidilir?

60 km kaç saat araştırmasında belirleyici olan bir kısım faktörler vardır. Bunlardan biri yolculuk yapılacak olan aracın cinsi, diğeri ise hız limitleridir. 60 km arabayla kaç dakika sorusu, bu mesafeyi araba ile gidecek olanların yaptığı bir araştırmadır. Otobüsle 60 km kaç saat sürer incelemesi ise doğal olarak otobüsle yolculuk yapacaklar için geçerlidir. 60 km kaç saatte yürünür sorusunun cevabı yazımızın devamında.

60 Km Kaç Saat?

60 km mesafenin kaç saat süreceğini belirlemek için hangi araçla yolculuk yaptığınızı baz almanız gerekir. Kullanacağınız vasıtaların hız limitleri ve hız yapma kabiliyetleri birbirinden farklıdır. Bu mesafenin alınma süresi de özel araçla farklı otobüsle farklı olacaktır.

60 km mesafenin en hızlı şekilde alınma şekli özel aracınız ile olacaktır. Bu mesafe için taksi, otobüs gibi vasıtalar da tercih edilebilir. Her ulaşım vasıtasının bu süreyi kat etme süresi birbirinden farklıdır. Bu nedenle her vasıta ile farklı zaman aralıklarında bu mesafeyi alacağınızı söyleyebiliriz.

60 Km Arabayla Kaç Dakika?

60 km mesafenin araba ile alınma süresi hız limitlerine ve aracın performansına göre değişir. Ülkemizde hız limitleri için farklı rakam aralıkları belirlenmiştir. Şehir içinde bazı bölgelerde 30, bazı bölgelerde 82 km hız limiti vardır. Şehirlerarasında ise bölünmüş yollarda otomobiller için hız limiti 110 km, bölünmemiş yollar için ise 90 km'dir.

60 km mesafeyi özel aracınızla bölünmüş yolda aldığınızı varsayarsak bu mesafe yaklaşık olarak 35 dakika sürecektir. Bölünmemiş yolda bu mesafenin alınma süresi ise yaklaşık 45 dakikadır. Güzergâh üzerinde şehir içi yollara girmek ya da trafik yoğunluğu gibi etmenler de seyahat süresini doğal olarak etkileyecektir.

Otobüsle 60 Km Kaç Saat Sürer?

Otobüslerin hız limitleri özel araçlardan daha farklıdır. Otobüslerin bölünmüş yollarda hız limiti 100 km'dir. Bu nedenle 60 km'lik mesafeyi almaları özel araçlardan daha uzun sürecektir. Bölünmüş yolda ilerleyen bir otobüs 60 km mesafeyi yaklaşık 40 dakikada alacaktır. Tabi trafik durumu ya da yolun müsaitlik durumu varış süresini etkileyecektir.

60 Km Kaç Saatte Yürünür?

Her ne kadar yürüme mesafesi için uygun bir aralık olmasa da 60 km'yi yürüyerek gitmeyi de tercih edebilirsiniz. Sağlıklı bir kişinin saatte yürüme mesafesi 4 ila 5 km arasındadır. Bu istatistiki bilgiden hareketle sağlıklı bir kişinin 60 km'lik bir mesafeyi 12 ila 15 saat arasında alacağını söyleyebiliriz.