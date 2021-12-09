60 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 60 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

Asal sayı, kendisi ve 1 sayısı hariç herhangi bir sayıya bölünemeyen sayı olarak ifade edilebilir. Asal sayılarak 1 sayısı örnek verilemez ancak 2, 3, 5, 7, 11 gibi sayılar asal sayılara örnek olarak verilebilir. Bir sayının asal çarpanları ise o sayının çarpanları arasından seçilmektedir. 60 sayısının asal çarpanları...

Asal Çarpan Ne Demektir?

Her sayının en az iki adet çarpanı bulunmaktadır. Çarpan ise bir sayıyı bölen diğer sayılar demektir. Bu sayılar içerisinde ise asal olanlar asal çarpan olarak adlandırılmaktadır. Asal sayı ise sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen sayı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Örnek olarak 18 sayısını ele alalım. 18 sayısının çarpanlarını bulmak için 2 sayısından başlarız ve 2 ,3, 4… sayılarının karelerini almaya başlarız. Ta ki 18 sayısından büyük bir sayı elde edene kadar. Daha sonrasında ise bu sayıları 18 sayısına böleriz ve çarpanları buluruz.

2 2 = 4,

= 4, 3 2 = 9,

= 9, 42=16.

5 sayısının karesi 25'tir. 25, 18'den büyük olduğu için 5 sayısını çarpan olarak almayız.

18 sayısının çarpanları ise

18/1= 18,

18/2= 9,

18/3= 6

Yani 60 sayısının asal çarpanları;

1,

2,

3,

6,

9,

18 olarak karşımıza çıkar.

Bunlardan ise 2 ve 3 sayısı 18 sayısının asal çarpanları olarak karşımıza çıkar.

60 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

60 sayısının asal çarpanlarını bulmak için öncelikle çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. 60 sayısının çarpanları ise şunlardır:

1,

2,

3,

4,

5,

6,

10,

12,

15,

20,

30,

60.

Bu sayılardan asal olanlar ise

2,

3 ve

5 sayılarıdır.

60 Sayısının Asal Çarpanları Nasıl Bulunur?

60 sayısının asal çarpanlarını bulabilmek için öncelikle çarpanlarını bulmamız gerekmektedir. 60 sayısının çarpanlarının bulunması ise 2 doğal sayısından başlayarak sıra ile doğal sayıların karelerini 60 sayısından fazla bir sayı elde edinceye dek almak ile başlarız.

22= 4, 32= 9, 42=16 gibi işlemlere 82= 64 elde edinceye kadar devam ederiz. Ve bu doğal sayıları 8 sayısı hariç 60 sayısına böleriz. Bu işlemleri yaptıktan sonra karşımıza 60 sayısının çarpanları olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 sayları çıkar. Bunlardan ise sadece 2, 3 ve 5 sayısı asaldır.