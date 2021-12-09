60’ın Çarpanları Nelerdir? 60 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Çarpanlara ayırma işleminin yapılması için birkaç farklı yöntem bulunur. Bu yöntemler genellikle soruların çözümünde ve günlük hayatta bazı hesaplamalarda kullanılmaktadır. Sizler için bu yazımızda bu yöntemlerden bir tanesini açıkladık. 60'ın çarpanları nelerdir, nasıl bulunur?

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Tüm doğal sayılar iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilmektedir. Bu doğal sayıların adı da çarpanlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sayının çarpanını yani bölenini bulmak aslında pek zor değildir. Bunun için birkaç yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi de çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıya gelene dek, 2 sayısından başlayarak 3, 4… sayılarının karelerini almaktır. Daha sonra ise çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıyı bu karelerini aldığımız sayıya bölmektir. Bu yöntem ile istediğimiz sayının çarpanlarını kolay bir şekilde bulabiliriz.

60'ın Çarpanları Nelerdir?

Her sayı iki doğal sayının çarpımı şeklinde yazılabilir. Bu çarpılan iki doğal sayı da elde edilen sayının çarpanlarıdır. 60 sayısının çarpanları da merak edilmektedir.

60 sayısının 12 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar;

1,

2,

3,

4,

5,

6,

10,

12,

15,

20,

30 ve

60 şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

60 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

60 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 ve 60 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Fakat bu çarpanları nasıl bulduğumuz da merak konusu olmaktadır.

60 sayısının çarpanlarını bulabilmek için 2 sayısından başlayarak doğal sayıların karesini almak ile işe başlamalıyız.

2 2 = 4,

= 4, 3 2 = 9,

= 9, 4 2 = 16,

= 16, 5 2 = 25,

= 25, 6 2 =36,

=36, 7 2 = 49,

= 49, 82= 64

64 sayısı 60 sayısından büyük olduğu için burada dururuz.

8 hariç bütün bu doğal sayıları 60 sayısına böleriz.

60/1= 60,

60/2= 30,

60/3= 20,

60/4= 15,

60/5= 12,

60/6= 10,

60/7= tam sayı değil

Bu şekilde işlemleri yaptıktan sonra 60 sayısının tüm doğal sayı çarpanlarını elde etmiş oluruz.