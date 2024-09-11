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Giriş Tarihi: 11.9.2024 15:40 Son Güncelleme: 11.9.2024 15:40

60'ın Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nelerdir? 60 Sayısının Asal ve Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Matematikte sayılar konusu en önemli konulardan biridir. Temel matematik içinde çarpım tablosu ve sayıların öğrenilmesi ilkokul yıllarına denk gelir. Bu aşamadan sonra daha karmaşık işlemleri yapabilme yetisi kazanırız, bulmak için de dört işlemden ve sayılardan faydalanırız. 60’ın pozitif tam sayı çarpanları nelerdir? Detayları yazımızda bulabilirsiniz.

60’ın Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nelerdir? 60 Sayısının Asal ve Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Matematiğin temeli olan sayıları sınıflandırabilmek ise temel matematik bilgisi açısından çok önemlidir. Matematikte doğal sayılar, tam sayılar, rasyonel sayılar gibi sayı kümeleri bulunmaktadır. 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nasıl bulunur? Bu yazımızda bu konuyu inceleyeceğiz.

Pozitif tam sayılar

Pozitif Tam Sayılar, Sayı doğrusu üzerinde sıfırın sağında bulunan ve sıfırdan büyük olan tam sayılara, pozitif tam sayılar denir. Z = {1, 2, 3, 4, ...} kümesine pozitif tam sayılar kümesi denir. Bütün pozitif tam sayıların en küçük çarpanı (böleni) 1, en büyük çarpanı (böleni) ise sayının kendisidir.

60 sayısının asal çarpanları

60 sayısının tüm çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60 şeklindedir. 60 sayısının asal çarpanları ise; 2, 3 ve 5 şeklinde bulunmaktadır. 60 sayısının 12 tane çarpanı vardır. Bu çarpanlardan ikisini birbiri ile çarptığımız zaman 60 sayısına ulaşmak mümkündür.

60 sayısının pozitif tam sayı çarpanları nasıl bulunur?

60 sayısının pozitif tam sayı çarpanları : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, ve 60' dır. Şimdi bu sayıları nasıl bulduğumuza odaklanalım.

Bir sayının pozitif tam sayı çarpanları aynı zamanda o sayının tam bölenleri demektir. O halde 60 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarını bulabilmek için 60 sayısını hangi sayıların tam böldüğünü bulmamız gerekmektedir.

60 I 1 = 60 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 1 hem 60 sayıları tam bölebilmektedir.

60 I 2 = 30 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 2 hem 30 sayıları tam bölebilmektedir.

60 I 3 = 20 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 3 hem 20 sayıları tam bölebilmektedir.

60 I 4 = 15 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 4 hem 15 sayıları tam bölebilmektedir.

60 I 5 = 12 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 5 hem 12 sayıları tam bölebilmektedir.

60 I 6 = 10 O halde bu işleme göre 60 sayısını hem 6 hem 10 sayıları tam bölebilmektedir.

6 rakamından sonra 7,8, ve 9 rakamlarının 60 ile tam bölünemediğini görebiliriz. 10 sayısından sonra kendisini tekrar ettiği görülecektir.

Sonuç: Yukarıdaki işlemlere göre 60 sayısının pozitif tam bölenleri:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, ve 60 dır.

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60'ın Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nelerdir? 60 Sayısının Asal ve Pozitif Tam Sayı Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?
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