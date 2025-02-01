60’lık öğrencilerin üniversite heyecanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu yıl itibarıyla 17 Tazelenme Üniversitesi'nde 6 bin 320 yaşlıya eğitim verildiği bilgisini verdi.Protokol imzalanan 9 üniversitenin 2025-2026 öğretim yılında eğitime başlamak üzere hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Göktaş, "Ülkemizde uygulanan bu özgün eğitim modelinin tanıtılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması, aktif ve sağlıklı yaşlanma vizyonumuz perspektifinde büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.Göktaş, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de yaşlı nüfusun arttığına, bugün yüzde 10,2 olan 65 yaş ve üzeri nüfus oranının 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta ise yüzde 16,3 olmasının beklendiğine dikkati çekti. Bu tabloya hazırlanmak amacıyla hazırlanan Yaşlanma Vizyon Belgesi ve Yaşlı Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde çalışmalarını yürüttüklerini hatırlatan Göktaş, aktif ve sağlıklı yaşlanma ilkesi kapsamında "60+ Tazelenme Üniversitesi Projesi"ni yürüttüklerini anımsattı.