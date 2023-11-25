610 öğretmen “Öğretmenler Günü”nü bir arada kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Öğrencilerimizin hayatlarına dokunan, onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda karakter kazandıran tüm öğretmenlerimiz, ailemizin en değerli parçasıdır. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolda bizimle birliktesiniz. Önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinden de yararlanarak başlatacağımız yeni uygulamalarla öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için ufuk açıcı bir deneyim oluşturacağız" dedi.

Kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Koleji'nin bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk koleji olarak 30'uncu yaşını kutladığını hatırlattı. Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, "Geleceğimizi aydınlatan en değerli rehberlerimiz olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.