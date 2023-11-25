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Giriş Tarihi: 25.11.2023 10:35 Son Güncelleme: 25.11.2023 10:54

610 öğretmen “Öğretmenler Günü”nü bir arada kutladı

Meslek hayatlarını, Yakın Doğu Oluşumu çatısı altında, kreşten koleje kadar her kademede eğitim veren Yakın Doğu Koleji ile Dr. Suat Günsel Girne Koleji ve Yakın Doğu Yeniboğaziçi Koleji’nde sürdüren 610 öğretmen, öğretmenler gününü bir arada kutladı. Öğretmenler YDÜ kampüsünde yer alan Kıbrıs Araba Müzesi’nin etkinlik alanında düzenlenen kokteylde bir araya geldi. Etkinlikte, YDÜ’nün yapay zeka tabanlı akademisyeni Ai. Prof. DUX da yayımlanan video mesajıyla meslektaşlarının 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
610 öğretmen “Öğretmenler Günü”nü bir arada kutladı

24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Öğrencilerimizin hayatlarına dokunan, onlara sadece bilgi değil, aynı zamanda karakter kazandıran tüm öğretmenlerimiz, ailemizin en değerli parçasıdır. İyi ki varsınız, iyi ki bu yolda bizimle birliktesiniz. Önümüzdeki dönemde yapay zeka teknolojisinden de yararlanarak başlatacağımız yeni uygulamalarla öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz için ufuk açıcı bir deneyim oluşturacağız" dedi.

Kutlama etkinliklerine ev sahipliği yapan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Üyesi Doç. Dr. Cemre Günsel Haskasap, Yakın Doğu Koleji'nin bu yıl 40'ıncı yaşını kutlayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilk koleji olarak 30'uncu yaşını kutladığını hatırlattı. Doç Dr. Cemre Günsel Haskasap, "Geleceğimizi aydınlatan en değerli rehberlerimiz olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü en içten dileklerimle kutluyorum" diye konuştu.

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610 öğretmen “Öğretmenler Günü”nü bir arada kutladı
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