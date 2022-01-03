63’ün Çarpanları Nelerdir? 63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu garanti bulunan çarpanlardan birisi 1 sayısıyken diğer çarpan sayının kendisidir. Ayrıca sadece bu bahsettiğimiz çarpanlara sahip olan sayılara asal sayılar denmektedir. Asal sayılar EBOB EKOK gibi matematiğin temel birçok konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

63 sayısının çarpanlarını bulabilmek için bazı kuralları bilmek gereklidir. Öncelikle bir sayının çarpanlarını doğal sayıların oluşturduğunu bilmek gerekmektedir. Bunun haricinde bazı yöntemleri uygulamak gerekir. Bu yöntemlerden ilki için 1'den 63 sayısının kareköküne kadar olan tam sayıların 63'e tam bölünüp bölünmediği kontrol edilir.

63'ü bölen bir sayı bulunduğunda, bulunan sayı çarpan listesine eklenir. Ayrıca bölme işlemi sonucu oluşan sayı da çarpan listesine eklenmektedir. Bir diğer yöntemde ise ikili çarpım işlemidir. Burada 1'den başlanarak doğal sayılar teker teker denenir ve çarpım işlemi sonucunda 63 sayısı elde edilmeye çalışılır. Bu sayede de her bir çarpan 63'ün çarpan listesine eklenmektedir.

63 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematiğin temel konularından biri olan çarpanların nasıl bulunduğundan bahsettik. Burada ise 63 sayısının çarpanlarını göstereceğiz. Öncelikle 63'ün çarpan listesi 1, 3, 7, 9, 21, 63 sayılarından oluşmaktadır. Bu sayılar arasından bazı sayılar da 63'ün asal çarpanlarıdır. Bu sayılar 3 ve 7'dir. Bu çarpanların ikili çarpımı şu şekilde gösterilmektedir: