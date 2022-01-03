Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 63’ün Çarpanları Nelerdir? 63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 3.1.2022 16:24 Son Güncelleme: 3.1.2022 16:24

63’ün Çarpanları Nelerdir? 63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

63’ün Çarpanları Nelerdir? 63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik, bilimin en temel yapı taşlarından birisidir. Bu nedenle matematiğin içerdiği bazı önemli konuları öğrenmek gereklidir. Bu önemli konular genelde sayıların temeliyle ilgili olmaktadır. Bir soruda ve problemde, sayının çarpan özelliklerini bilmek pek çok konu hakkında bilgi vermektedir. 63 gibi bazı özel sayıları çarpanlarına ayırarak bu sayının bölünebilme özellikleri bile öğrenilebilir. Buna göre 63’ün çarpanları nelerdir? 63 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu garanti bulunan çarpanlardan birisi 1 sayısıyken diğer çarpan sayının kendisidir. Ayrıca sadece bu bahsettiğimiz çarpanlara sahip olan sayılara asal sayılar denmektedir. Asal sayılar EBOB EKOK gibi matematiğin temel birçok konusunda bilgi sahibi olmamızı sağlamaktadır.

63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

63 sayısının çarpanlarını bulabilmek için bazı kuralları bilmek gereklidir. Öncelikle bir sayının çarpanlarını doğal sayıların oluşturduğunu bilmek gerekmektedir. Bunun haricinde bazı yöntemleri uygulamak gerekir. Bu yöntemlerden ilki için 1'den 63 sayısının kareköküne kadar olan tam sayıların 63'e tam bölünüp bölünmediği kontrol edilir.

63'ü bölen bir sayı bulunduğunda, bulunan sayı çarpan listesine eklenir. Ayrıca bölme işlemi sonucu oluşan sayı da çarpan listesine eklenmektedir. Bir diğer yöntemde ise ikili çarpım işlemidir. Burada 1'den başlanarak doğal sayılar teker teker denenir ve çarpım işlemi sonucunda 63 sayısı elde edilmeye çalışılır. Bu sayede de her bir çarpan 63'ün çarpan listesine eklenmektedir.

63 Sayısının Çarpanları Nelerdir?

Matematiğin temel konularından biri olan çarpanların nasıl bulunduğundan bahsettik. Burada ise 63 sayısının çarpanlarını göstereceğiz. Öncelikle 63'ün çarpan listesi 1, 3, 7, 9, 21, 63 sayılarından oluşmaktadır. Bu sayılar arasından bazı sayılar da 63'ün asal çarpanlarıdır. Bu sayılar 3 ve 7'dir. Bu çarpanların ikili çarpımı şu şekilde gösterilmektedir:

  • 1 x 63 = 63
  • 3 x 21 = 63
  • 7 x 9 = 63

ARKADAŞINA GÖNDER
63’ün Çarpanları Nelerdir? 63 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA