65 İnç Kaç Cm? 65 Inch Tv (Televizyon) Eni Boyu Kaç Santim Olur?

Televizyon, telefon ya da bilgisayar almak isteyen bireylerin karşılarına çıkan bir kavram olan "ınch"; Amerika, İngiltere ve Kanada'da günlük hayatta kullanılan bir ölçü birimidir. Bu ölçü biriminin santimetre olarak karşılığı ise 2,54 santimetredir. Bu bilgi kullanılarak inch ve santimetre arasındaki dönüşüm kolayca yapılabilir.

65 Inch Kaç Cm?

Inch, özellikle Amerika ve İngiltere'de kullanılan bir uzunluk ölçüsü birimidir. Ülkemizde inch, yalnızca elektronik eşyaların ekran boyutlarını ifade ederken kullanılır. Genellikle televizyon ölçüsü olarak kullanılan 65 inch'in kaç santimetre olduğu da merak edilir. 65 inch 165,10 cm'dir.

65 Inch TV Eni Boyu Kaç Santimdir?

Dev ekran televizyonlar insanların seyir zevkini arttıran eşyalardır. Bu nedenle yeni televizyon alacak kişiler televizyonlarının büyük ve geniş olmalarını isterler. Bu bağlamda 65 inch televizyonlar dikkat çekmektedir. 65 inch televizyonların eni 144 santimetre ve boyu da 81 santimetredir.

65 Inch Kaç Ekran?

65 inch televizyonların bir köşesinden diğer köşesine olan ölçüsü "ekran" olarak ifade edilir. Aynı zamanda bu ölçü 65 inchtir. 65 inch televizyonların köşeden köşeye ölçüsü 65 ınch= 165,10 cm olduğundan bu televizyon 165 ekran olarak karşımıza çıkar.