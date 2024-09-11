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Giriş Tarihi: 11.9.2024 15:44 Son Güncelleme: 11.9.2024 15:44

65'in Çarpanları Nelerdir? 65 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Matematik, hayatımızın her alanında karşımıza çıkar. Gündelik hayatta alışveriş esnasında sayıları kullanırız. Para hesaplamalarında dört işlemden yararlanarak para üstü alırız. Bu yüzden matematiğin en önemli konusu sayılar olarak kabul edilir. Sayıları kullanarak tüm işlemleri yapar ve sonuçlara ulaşırız. Bugün 65’in çarpanları nelerdir? Bu soruya yanıt bulmaya çalışacağız.

65’in Çarpanları Nelerdir? 65 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?

Pozitif bir tam sayının kendisini tam bölen, yani kalansız bölen tüm pozitif tam sayılara o sayının bölenleri veya çarpanları denmektedir. Pozitif tam sayıların çarpanları ve bölen sayıları birbirleri ile aynıdır. Bu yüzden her iki yöntemden de faydalanabiliriz. Sayıyı bölen sayıları bulmak da sonuca ulaşmamızı sağlar. 65 sayısının çarpanları nasıl bulunur? Gelin bu konuda yazımızı inceleyelim.

Çarpan ağacı nedir?

Bir sayının çarpanlarını, çarpan ağacı yöntemiyle bulabiliriz. 1'den büyük bir tam sayının çarpan ağacı oluşturabilmek için bu sayıyı ağacın tepesine yazarız. Yazdığımız sayının 1'den büyük hangi iki doğal sayının çarpımına eşit olduğu buluruz. Ağacın tepesinden iki dal çıkarır, bulduğumuz doğal sayıları bu dalların ucuna yazarız.

Örnek;

12

/ \

2 6

/ \

2 3

65 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayının asal çarpanları iki şekilde bulunabilir. Bunlardan biri çarpan ağacı diğeri ise bölen listesi şeklindedir. Çarpan ağacında sayılar iki sayının çarpımı şeklinde yazılır ve asal çarpanlar bulunana kadar işleme devam edilir.

65 = 1 x 65

65 = 5 x 13

şeklinde yazılabilir. Yani 4 tane çarpanı vardır.

Çarpanlar: 1 /5 /13 /65.

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65'in Çarpanları Nelerdir? 65 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur, Kaç Tanedir?
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