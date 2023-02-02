66 Kw Kaç Beygir? 66 Kw Kaç HP (Beygir Gücü) Eder, Nasıl Hesaplanır?

66 Kw kaç beygir sorusuna yanıt vermeden önce detaylı hesaplama işlemi yapılmaktadır. 66 kw kaç beygir hesaplama yapılırken öncelikle 1 Kw'nin ne kadar olduğunu bilmek gerekir. Sonrasında 66 kilowatt kaç beygir gücü sorusuna net yanıt verilebilir. Kw hesaplamaları yaparak kişiler araçların kaç beygir olduğunu öğrenebilirler. 66 Kw kaç HP (beygir gücü) eder, nasıl hesaplanır sorularının tüm yanıtlarını yazımızın devamından okuyabilirsiniz.

66 Kw Kaç Beygir?

Araç alım satım işlemleri yaparken en çok dikkati çeken konulardan birisi de araçların motor gücüdür. Motor gücünü hesaplarken de belli terimlerden yararlanılır. Beygir gücü de bunlardan biridir. Motorun kaç kw olduğu en çok ilgilenilen konulardan biridir. Bir aracın kaç kw olduğu hesaplandığında ne kadar beygir gücünde olduğu da kolaylıkla hesaplanabilir.

Kw değerini hesaplarken belli bir formül kullanılmaktadır. Motor gücü değeri kW ise bunu 1.341 ile çarpmak gerekmektedir. KW beygir gücü yani kilowatt değeri tüm ruhsatlarda yer alan bir değerdir. Bu nedenle hesaplaması da oldukça kolaydır.

66 Kw Beygir Gücü Hesaplama

66 kw 1.5 dCi gibi motorlarda rastlanan bir değerdir. Hesaplama yaparken 1 KW'nin 1.341 hp olduğu unutulmamalıdır. Hp ise beygir gücü değerini vermektedir. Yani 66x 1.341 kw çapıldığında istenilen sonuca ulaşılır. Yani 66 kw 88.506 hp'ye denk gelmektedir. Bununla birlikte 1 beygir gücü de 0.745 kw olarak hesaplanmaktadır.