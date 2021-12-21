68’in Çarpanları Nelerdir? 68 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte önemli bir yer tutan çarpanlar konusu kesinlikle bilinmelidir. Çünkü çarpanlar konusunu pek çok konuyla yakından ilişkilidir. 68 sayısının çarpanlarını bulmak için ise bazı kuralları bilmek gerekmektedir. Bu kurallardan en önemlisi seçilen sayıların doğal sayılardan seçilmesi ve ikili çarpım şeklinde yazılan sayıların 68 sayısını vermesi gerekmektedir.

68 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

68 sayısının çarpanlarını bulurken bazı bilinmesi gereken kurallar bulunmaktadır. Bu kurallardan ilki bulunacak çarpanların doğal sayılar arasından seçilmesidir. Ayrıca 1'den başlanarak 68 sayısının kareköküne kadar bulunan tüm sayılar 68'e tam bölünüp bölünmediği kontrol edilir. Bu şekilde devam edilerek 68 sayısının pozitif tam sayı çarpanları bulunur. Bu şekilde 68 sayısının 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar matematikte pek çok konuyu öğrenmede ve uygulamada büyük kolaylık sağlayacaktır.

68'in Çarpanları Nelerdir?

Çarpanlar konusunun öneminden bahsetmiştik. 68 sayısının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Ayrıca her doğal sayının en büyük çarpanı sayının kendisi iken en küçük çarpanı da 1 sayısıdır. 68 sayısının çarpan listesindeki sayılar ise 1, 2, 4, 17, 34, 68 sayılarıdır. Bu sayılar ikili çarpım yöntemiyle bulunmuştur. Bu yöntemde 1 den başlanarak ikili çarpımlar yapılarak 68 sayısı elde edilir. Bu çarpım durumundaki sayılar da 68 sayısının çarpan listesine eklenmektedir. Bahsettiğimiz çarpımlar aşağıdaki gibidir: