6’nın Katları Nelerdir? 100’e Kadar 6’nın Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

6'nın katları, matematik dersinin temel konularından biridir. 6'nın katı olan sayılar araştırıldığında öncelikle çarpım tablosundaki 6'lar bölümünü incelemenizde fayda vardır. 6'nın katları nasıl bulunur? 6'nın 10 katından fazla olan değerleri bulmak için de bazı pratik yöntemlerden yararlanabilirsiniz. Pratik yöntemlerle matematik hesaplamaları çok daha kolay olacaktır. 6 sayısının 100 den küçük kaç tane katı vardır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

6'nın Katları

6 sayının katları için öncelikle çarpım tablosunu incelemeniz gerekir. İlkokul sıralarında öğrencilere çarpım tablosu ezberletilir. Bu sayede 6'nın katlarını direkt olarak hafızadan bulabilirsiniz. Fakat bu tabloda 6'nın 10 katına kadar olan değerler vardır. Daha büyük değerleri hesaplamak için bir kısım pratik yöntemlere başvurabilirsiniz.

6 sayısını çarpanlarına ayırdığınızda 3 ve 2 rakamı karşınıza çıkar. Yani bir sayının 6'nın katı olup olmadığını anlamak için sayının 3 ve 2 sayısına kalansız bölünüp bölünmediğine bakılmalıdır. Konuyu bir örnekle anlatabiliriz. 192 sayısını ele alalım. Bu sayı çift olduğundan 2 ile kalansız bölünebilir. Sayının 3'ün katı olup olmadığını anlamak için de sayının rakamlarının toplamına bakmanız gerekir. 192 sayısının rakamları toplamı 1+9+2=12'dir. 12 sayısı 3'ün katı olduğundan 192 sayısı 6'ya kalansız bölünebilir. Yani 192 sayısı 6'nın katıdır.

6 Sayısının 100 den Küçük Kaç Tane Katı Vardır?

Sayılar sonsuza kadar devam eden rakamlar dizisidir. 6'nın katı olan sayılar için de aynı durum söz konusudur. 6'nın katı olan 100'den küçük sayılar olduğu gibi 100'den büyük sayılar da vardır. 100'den küçük kaç adet 6'nın katı olan sayı olduğunu bulmak için 100 sayısını 6'ya bölmeniz gerekir. Bu işlem yapıldığında 100/6=16 sonucu bulunacaktır. Yani 6'nın katı olan 100'den küçük 16 adet sayı vardır.