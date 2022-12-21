7 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimeler Listesi

7 harfli kelimeler bulmaca severler, oyun severler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Özellikle bulmacalarda sağdan sola 7 harf veya üstten alta 7 harf gibi sorular sorulduğunu görmüşsünüzdür. Yine aynı şekilde kelime oyunlarında da 7 harfli kelimeler sıkça kullanılmaktadır. Sizler de sizin için derlediğimiz bu yazıda "7 harfli İngilizce kelimeler nelerdir?" ve "7 harfli Türkçe kelimeler nelerdir?" sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimler Listesi

Türkçe çok geniş bir dildir. Kelime hazinesi de oldukça doludur. Başka dillerden gelen kelimeler de Türkçeyi zenginleştirmiştir. Bu geniş dil yelpazesinde sizler için 7 harfli Türkçe kelimeleri derledik;

7 Harfli Fiiller:

Ağlanma

Yakınma

Övünme

Sevinme

Çekişme

Katılma

Yitirme

Boşanma

Bağırma

Evlenme

Bırakma

Çağırma

Giyinme

Suçlama

Başlama

Bitirme

Dağıtma

Toplama

Besleme

Kapanma

Söyleme

Dağılma

Abartma

Dadanma

Kabarma

7 Harfli Eşya İsimleri:

Telefon

Mobilya

Tencere

Firkete

Karyola

Mengene

Işıldak

Testere

Askılık

7 Harfli Şehir ve Ülke İsimleri:

Antakya

Antalya

Kayseri

Malatya

Kocaeli

Bayburt

Ukrayna

Romanya

Selanik

Uruguay

7 Harfli Hayvan İsimleri:

Kukumav

Pelikan

Örümcek

Penguen

Balaban

Papağan

Karınca

Kızkuşu

7 Harfli Yiyecek İçecek İsimleri:

Şeftali

Patates

Kereviz

Muşmula

Domates

Avokado

Börülce

Makarna

Dereotu

Ispanak

Brokoli

7 Harfli Sıfatlar:

Müessir

Payidar

Sayısal

Realist

Muhalif

Güvenli

Faydalı

Mutabık

Muvafık

Tesirli

Detaylı

Mürebbi

Yumuşak

Mübarek

Değişik

Utangaç

Saygılı

Çeşitli

Yararlı

Gururlu

Dairevi

Manidar

Alışkın

Kasıntı

Mutedil

Müşteki

Tahmini

İşgüzar

7 Harfli En Çok Kullanılan Kelimeler

Derslik

Öğrenci

Muallim

Biyolog

Bakteri

Malumat

Saldırı

Serenat

Mükafat

Feribot

Gürültü

Yetenek

Tecelli

Nezaket

Sahavet

Hamiyet

Dopdolu

Rehavet

Teselli

Manolya

Romancı

Meziyet

İstifra

İhtişam

İttifak

Istırap

İmtiyaz

Trajedi

Tiyatro

Aslında

Tapınak

İltihap

İngilizcede 7 harfli kelimeler oldukça çoktur. Özellikle öğrenciler 7 harfli İngilizce kelimeleri araştırarak ödevlerine katkıda bulunmaktadırlar. Biz de sizler için 7 harfli İngilizce kelimeleri derledik;

7 Harfli En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler