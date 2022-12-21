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Giriş Tarihi: 21.12.2022 15:53 Son Güncelleme: 21.12.2022 15:53

7 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimeler Listesi

7 harfli kelimeler nelerdir özellikler öğrenciler tarafından merak edilen bir sorudur. Ödevlerinde ve araştırmalarında kullanabilecekleri yedi harfli kelimeleri, nesne ve isimleri araştırmaktadırlar. Bunun için “7 harfli kelimeler nelerdir, 7 harfli İngilizce kelimeler nelerdir?” gibi soruları arama motorlarından bulabilirler.

7 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimeler Listesi

7 harfli kelimeler bulmaca severler, oyun severler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Özellikle bulmacalarda sağdan sola 7 harf veya üstten alta 7 harf gibi sorular sorulduğunu görmüşsünüzdür. Yine aynı şekilde kelime oyunlarında da 7 harfli kelimeler sıkça kullanılmaktadır. Sizler de sizin için derlediğimiz bu yazıda "7 harfli İngilizce kelimeler nelerdir?" ve "7 harfli Türkçe kelimeler nelerdir?" sorularının yanıtını bulabilirsiniz.

En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimler Listesi

Türkçe çok geniş bir dildir. Kelime hazinesi de oldukça doludur. Başka dillerden gelen kelimeler de Türkçeyi zenginleştirmiştir. Bu geniş dil yelpazesinde sizler için 7 harfli Türkçe kelimeleri derledik;

7 Harfli Fiiller:

  • Ağlanma
  • Yakınma
  • Övünme
  • Sevinme
  • Çekişme
  • Katılma
  • Yitirme
  • Boşanma
  • Bağırma
  • Evlenme
  • Bırakma
  • Çağırma
  • Giyinme
  • Suçlama
  • Başlama
  • Bitirme
  • Dağıtma
  • Toplama
  • Besleme
  • Kapanma
  • Söyleme
  • Dağılma
  • Abartma
  • Dadanma
  • Kabarma

7 Harfli Eşya İsimleri:

  • Telefon
  • Mobilya
  • Tencere
  • Firkete
  • Karyola
  • Mengene
  • Işıldak
  • Testere
  • Askılık

7 Harfli Şehir ve Ülke İsimleri:

  • Antakya
  • Antalya
  • Kayseri
  • Malatya
  • Kocaeli
  • Bayburt
  • Ukrayna
  • Romanya
  • Selanik
  • Uruguay

7 Harfli Hayvan İsimleri:

  • Kukumav
  • Pelikan
  • Örümcek
  • Penguen
  • Balaban
  • Papağan
  • Karınca
  • Kızkuşu

7 Harfli Yiyecek İçecek İsimleri:

  • Şeftali
  • Patates
  • Kereviz
  • Muşmula
  • Domates
  • Avokado
  • Börülce
  • Makarna
  • Dereotu
  • Ispanak
  • Brokoli

7 Harfli Sıfatlar:

  • Müessir
  • Payidar
  • Sayısal
  • Realist
  • Muhalif
  • Güvenli
  • Faydalı
  • Mutabık
  • Muvafık
  • Tesirli
  • Detaylı
  • Mürebbi
  • Yumuşak
  • Mübarek
  • Değişik
  • Utangaç
  • Saygılı
  • Çeşitli
  • Yararlı
  • Gururlu
  • Dairevi
  • Manidar
  • Alışkın
  • Kasıntı
  • Mutedil
  • Müşteki
  • Tahmini
  • İşgüzar

7 Harfli En Çok Kullanılan Kelimeler

  • Derslik
  • Öğrenci
  • Muallim
  • Biyolog
  • Bakteri
  • Malumat
  • Saldırı
  • Serenat
  • Mükafat
  • Feribot
  • Gürültü
  • Yetenek
  • Tecelli
  • Nezaket
  • Sahavet
  • Hamiyet
  • Dopdolu
  • Rehavet
  • Teselli
  • Manolya
  • Romancı
  • Meziyet
  • İstifra
  • İhtişam
  • İttifak
  • Istırap
  • İmtiyaz
  • Trajedi
  • Tiyatro
  • Aslında
  • Tapınak
  • İltihap

İngilizcede 7 harfli kelimeler oldukça çoktur. Özellikle öğrenciler 7 harfli İngilizce kelimeleri araştırarak ödevlerine katkıda bulunmaktadırlar. Biz de sizler için 7 harfli İngilizce kelimeleri derledik;

7 Harfli En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler

  • Already: Çoktan
  • Because: Çünkü
  • Company: Şirket
  • Compare: Karşılaştırmak
  • Contain: İçermek
  • Country: Ülke
  • Defense: Savunma
  • Disease: Hastalık
  • Example: Örnek
  • Exactly: Kesinlikle
  • Finally: Sonunda, nihayet
  • Foreign: Yabancı, dış
  • General: Genel
  • However: Ancak
  • Husband: Koca, eş
  • İmagine: Hayal etmek, düşünmek
  • Kitchen: Mutfak
  • Machine: Makine
  • Manager: Müdür
  • Medical: Tıbbi
  • Natural: Doğal
  • Officer: Memur
  • Popular: Popüler
  • Process: Süreç
  • Purpose: Amaç
  • Realize: Fark etmek
  • Science: Bilim
  • Serious: Ciddi
  • Soldier: asker
  • Teacher: Öğretmen
  • Tonight: Bu gece

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7 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimeler Listesi
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