7 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Yedi Harfli Kelimeler Listesi

7 harfli kelimeler bulmaca severler, oyun severler ve öğrenciler tarafından sıkça araştırılmaktadır. Özellikle bulmacalarda sağdan sola 7 harf veya üstten alta 7 harf gibi sorular sorulduğunu görmüşsünüzdür. Yine aynı şekilde kelime oyunlarında da 7 harfli kelimeler sıkça kullanılmaktadır. Sizler de sizin için derlediğimiz bu yazıda "7 harfli İngilizce kelimeler nelerdir?" ve "7 harfli Türkçe kelimeler nelerdir?" sorularının yanıtını bulabilirsiniz.
Türkçe çok geniş bir dildir. Kelime hazinesi de oldukça doludur. Başka dillerden gelen kelimeler de Türkçeyi zenginleştirmiştir. Bu geniş dil yelpazesinde sizler için 7 harfli Türkçe kelimeleri derledik;
7 Harfli Fiiller:
7 Harfli Eşya İsimleri:
7 Harfli Şehir ve Ülke İsimleri:
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7 Harfli Yiyecek İçecek İsimleri:
7 Harfli Sıfatlar:
7 Harfli En Çok Kullanılan Kelimeler
İngilizcede 7 harfli kelimeler oldukça çoktur. Özellikle öğrenciler 7 harfli İngilizce kelimeleri araştırarak ödevlerine katkıda bulunmaktadırlar. Biz de sizler için 7 harfli İngilizce kelimeleri derledik;
7 Harfli En Sık Kullanılan İngilizce Kelimeler