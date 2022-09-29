7 milyon çocuk gıda kahramanı olacak

Dünyada 700 milyona yakın insan açlıkla mücadele ederken 670 milyondan fazla insan obeziteyle savaşıyor. Avrupa ülkeleri yıllık 153 milyon ton gıdayı çöpe atıyor. Türkiye'de de durum farklı değil. Yılda 18 milyon ton gıda israf ediliyor. En çok çöpe giden gıda ise ekmek. Yılda 4.9 milyon ton ekmek çöp oluyor. Bu anlamda farkındalık çalışmaları yapan Sabri Ülker Vakfı, 29 Eylül Uluslararası Gıda Kaybı ve İsrafı Farkındalık Günü çerçevesinde çarpıcı bir araştırmaya imza attı. İspanya'nın Valencia şehrinde açıklanan Tüketicinin Ekmek İsraf Araştırması'nın (TİA 2022) sonuçlarına göre çöplerdeki atık miktarının yüzde 52'sini gıda oluşturuyor. Vakıf, israfın önlenmesi için Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile işbirliği yaparak çocuklarda değişim yaratmayı hedefleyen bir proje hayata geçirdi. 2011'den beri ilkokullarda verilen "Yemekte Denge" eğitimlerine gıda israfıyla ilgili materyaller de eklendi. Yemekte Denge Projesi'nde ise çocuklar tüm eğitim-öğretim yılı boyunca, neyi ne kadar yiyeceklerini öğreniyor, fiziksel aktivitenin önemini kavrıyor, sağlıklı kalmak için temel hijyen kurallarını benimsiyor ve su içmenin faydalarını öğreniyorlar.TİA araştırmasındaki her 10 katılımcıdan 6'sı "gıda ve ekmek israfı konusunda temel eğitimde farkındalık yaratmanın gerekli olduğunu" düşünüyor. Projeyle ilgili bilgi veren Sabri Ülker Vakfı Genel Sekreteri Selen Tokcan "7 milyon öğrenci, ebeveyn ve öğretmene ulaşan projemiz, israfa yönelik tutum ve davranışların sonuçlarına yönelik çocukların eğitilerek daha bilinçli tüketiciler olmasına katkı sunacak. Gıdayı koruyan kahramanlar eğiteceğiz" dedi. Proje şimdilik 20 ilde uygulanacak. Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü işbirliğiyle 11 yıldır okul öncesi ve ilkokul öğrencilerinin sağlıklı beslenme alışkanlıkları geliştirmeleri için Yemekte Denge Projesi'ni yürüten Sabri Ülker Vakfı, bu proje kapsamında, gıda israfı özelinde gıda okuryazarlığı konusunda önemli bir adım atmış oldu. Vakıf, Türkiye'de ilk kez FAO ile bu konuda işbirliği yaptı. Çocukların oyunlarla, sorular sorarak eğlenceli bir biçimde alacağı eğitimlerle, gıda israfı ve sağlıklı beslenme konusunda farkındalık kazanmaları hedefleniyor. Çocuklar bu eğitimlerde, gıdanın değerinden sofralarımıza gelene kadar geçtiği aşamalar, gıda israfının ekonomik, sosyal ve gezegenimize etkilerinden israfı önlemek adına neler yapabilecekleri ile ilgili her türlü bilimsel bilgiyle tanışacak.