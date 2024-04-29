Günümüzde evde, ofiste ve kafelerde çay, kahve gibi içecekler çoğunlukla karton bardaklarda tüketilmektedir. Bu bardakların ne kadar sıvı aldığı Oz ile ölçülmektedir. Doğru hesaplama yapmak için Oz'un kaç mililitre yaptığını bilmek gerekir. Bu konuda sıklıkla sorular arasında 7 Oz kaç ML eder, 7 Oz bardak kaç ML alır gibi sorular vardır.

7 Oz Kaç ML Eder?

Karton bardakların ölçümlenmesi için kullanılan Oz ölçü birimi günümüzde hala karton bardakların ne kadar sıvı aldığını ölçmek için kullanılmaktadır. 1 Oz yaklaşık olarak 29.57 mililitre etmektedir. 7 Oz ise 236 mililitre etmektedir. Günümüzde en çok kullanılan kullan at karton bardaklar genellikle 6-7 Oz sıvı almaktadır.

7 Oz Bardak Kaç Mililitre Alır?

Karton bardaklar artık günümüzde her alanda tercih edilmektedir. Kullan at, kırılmaz olmaları aynı zamanda temizlik istememesi bireylerin karton bardak kullanmasına en büyük etkenlerdir. Artık kantinlerde, kafelerde, ofis ve evlerde en çok tercih edilen bardak türü karton türlerdir. Karton bardakların kapasitesi Oz birimi ile ölçülür. Piyasada en sık kullanılan karton bardaklar genellikle 7 Oz bardaklardır. 7 Oz bardak yaklaşık olarak 235-240 mililitre sıvı alma kapasitesine sahiptir.