Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 7. Sınıf Dersleri - 7. Sınıfta Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:33 Son Güncelleme: 30.11.2023 14:33

7. Sınıf Dersleri - 7. Sınıfta Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

7. sınıf dersleri öğrencilerin sınav başarılarını etkileyen önemli derslerdir. Hem okul başarı puanının yüksek olmasında hem de sınavlarda sorulan soruların bu derslerden çıkması 7. sınıfın önemli olmasında etkendir. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler sayısal ve sözel içerikli birtakım dersler işlemektedir. Bu bakımdan 7. sınıf hangi dersler var, kaç ders görülüyor sorusunun yanıtı öğrenciler tarafından merak edilir.

7. Sınıf Dersleri - 7. Sınıfta Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

7. sınıf dersleri okul başarısında oldukça önemli görülen dersler içerisindedir. Okul ve merkezi sınav sisteminin en önemli konularını içeren bu dersler müfredata uygun olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu bakımdan öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine başlamadan önce ne tür dersler işleyeceğini araştırma gereği duyabilmektedir. 7. sınıfta hangi dersler var, kaç ders görülüyor sorularının tüm yanıtları haberimizin devamından okunabilir.

7. Sınıf Dersleri

Ortaöğretimde en önemli sınıflardan birisi 7. Sınıftır. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler sayısal ve özel konular içeren birtakım dersler görmektedir. Aynı zamanda bu derslerin kaç saat işleneceği de yine Milli Eğitim tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler bu sınıf düzeyinde işledikleri her ders için yılın belli dönemlerinde sınavlara tabi tutulurlar. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler de aldıkları notların ortalaması ile bir üst sınıfa geçerek eğitimlerini devam ettirebilirler.

7. Sınıfta Kaç Ders Görülüyor?

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 7. Sınıflarda işlenebilecek olan en fazla ders saati miktarı 35'tir. Zorunlu olan derslerin saati 33'dür. Geri kalanlar ise okul yönetimi tarafından belirlenen seçmeli derslerdir. Bu sınıf düzeyinde öğrencilere verilen dersler şunlardır.

Ders Adı

Ders Saati

Türkçe Dersi

5 Saat

Matematik Dersi

5 Saat

Fen Bilimleri Dersi

4 Saat

Sosyal Bilgiler Dersi

4 Saat

İngilizce Dersi

4 Saat

Din Kültürü Dersi

2 Saat

Görsel Sanatlar Dersi

1 Saat

Müzik Dersi

1 Saat

Beden Eğitimi ve Spor Dersi

2 Saat

Teknoloji ve Tasarım Dersi

2 Saat

Zorunlu Ders Saati Toplamı

33 Saat

ARKADAŞINA GÖNDER
7. Sınıf Dersleri - 7. Sınıfta Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA