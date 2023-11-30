7. Sınıf Dersleri - 7. Sınıfta Hangi Dersler Var, Kaç Ders Görülüyor?

7. sınıf dersleri okul başarısında oldukça önemli görülen dersler içerisindedir. Okul ve merkezi sınav sisteminin en önemli konularını içeren bu dersler müfredata uygun olarak öğrencilere anlatılmaktadır. Bu bakımdan öğrenciler yeni eğitim öğretim dönemine başlamadan önce ne tür dersler işleyeceğini araştırma gereği duyabilmektedir. 7. sınıfta hangi dersler var, kaç ders görülüyor sorularının tüm yanıtları haberimizin devamından okunabilir.

7. Sınıf Dersleri

Ortaöğretimde en önemli sınıflardan birisi 7. Sınıftır. Bu sınıf düzeyinde öğrenciler sayısal ve özel konular içeren birtakım dersler görmektedir. Aynı zamanda bu derslerin kaç saat işleneceği de yine Milli Eğitim tarafından belirlenmektedir. Öğrenciler bu sınıf düzeyinde işledikleri her ders için yılın belli dönemlerinde sınavlara tabi tutulurlar. Sınavlarda başarılı olan öğrenciler de aldıkları notların ortalaması ile bir üst sınıfa geçerek eğitimlerini devam ettirebilirler.

7. Sınıfta Kaç Ders Görülüyor?

Millî Eğitim Bakanlığı müfredatına göre 7. Sınıflarda işlenebilecek olan en fazla ders saati miktarı 35'tir. Zorunlu olan derslerin saati 33'dür. Geri kalanlar ise okul yönetimi tarafından belirlenen seçmeli derslerdir. Bu sınıf düzeyinde öğrencilere verilen dersler şunlardır.