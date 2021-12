7. Sınıf Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Konuları - MEB 2021-2022 7. Sınıf Din Kültürü Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

İlkokul ve ortaokul düzeyinde verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinin müfredatı, 2018 tarihli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenmiştir. Bu kapsamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin geliştirilmesinde, yapılandırmacı öğrenme modelini destekleyen çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli öğrenme gibi yaklaşımlar dikkate alınmıştır. Beceri temelli öğrenme yaklaşımı, öğrenme süreçleri boyunca bilgi, tutum ve becerilerin bir bütün olarak kazandırılmasını esas alır. Bu yaklaşım kapsamında öğrencilerin sürekli olarak aktif katılımına ve araştırmacı yönlerinin geliştirilmesine dayalı yöntemler kullanılır. Öğrenciler ders kapsamında edinmeleri gereken temel bilgileri öğrenmenin yanında, temel meseleler hakkındaki çözüm ve yaklaşım biçimlerini tartışır, birbirleriyle paylaşırlar. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğrenciler yalnızca İslam dininin temel bilgilerini öğrenmekle kalmaz, diğer dinlerin temel bilgilerini de öğrenirler. 7. Sınıf düzeyindeki Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri ise öğrencilere melekler, ahiret inancı, hac ve kurban gibi önemli ibadetler, toplum yaşamında önemli yeri olan ahlaki davranışlar, Hz. Muhammed'in (sav) Allah'ın kulu ve aynı zamanda elçisi olma nitelikleri ve İslam düşüncesinin temel yorumları öğretilmektedir.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi Üniteleri

7. sınıf düzeyinde verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde kullanılan ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı itibariyle beş yıl süre ile ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Ders kitabında yer alan üniteler şunlardır:

1. Melek ve Ahiret İnancı

2. Hac ve Kurban

3. Ahlaki Davranışlar

4. Allah'ın (C.C.) Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)

5. İslam Düşüncesinde Yorumlar

7. sınıf düzeyinde verilen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinde öğretilen bu 5 üniteden ilk ikisi 1. dönemde, son üçü ise 2. dönemde işlenmektedir. Aşağıda her 7. Sınıfın her iki döneminde işlenen ünitelerin içerikleri ve konu başlıkları belirtilmiştir. Bu konu başlıklarının haricinde her bir ünitenin sonunda "Ünitemizi Değerlendirelim" başlıklı birer bölüm bulunmaktadır. Ünitemizi Değerlendirelim başlıklı bölümlerde, her bir ünitenin ardından öğrencilere açık uçlu, çoktan seçmeli ve boşluk doldurma şeklinde farklı sorular hazırlanmıştır. Bu sorulara verilen yanıtlar öğrencilerin her bir ünite kapsamında öğrendikleri yeni bilgileri pekiştirmeleri amaçlanmıştır.

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 1. Dönem Konuları

1. Ünite: Melek ve Ahiret İnancı

Görülen ve Görülmeyen Varlıklar Melekler ve Özellikleri Dünya ve Ahiret Hayatı Ahiret Hayatının Aşamaları Ahiret İnancının İnsan Davranışlarına Etkisi Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsa (a.s.) Bir Sure Tanıyorum: Nâs Suresi ve Anlamı

2. Ünite: Hac ve Kurban

İslam'da Hac İbadeti ve Önemi Haccın Yapılışı Umre ve Önemi Kurban İbadeti ve Önemi Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. İsmail (a.s.) Bir Ayet Tanıyorum: En'âm Suresi, 162. Ayet ve Anlamı

7. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2. Dönem Konuları

3. Ünite: Ahlaki Davranışlar

Güzel Ahlaki Tutum ve Davranışlar Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Salih (a.s.) Bir Sure Tanıyorum: Felâk Suresi ve Anlamı

4. Ünite: Allah'ın (c.c.) Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed (s.a.v.)

Allah'ın (c.c.) Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed (s.a.v.) Allah'ın Elçisi Hz. Muhammed (s.a.v.) Bir Sure Tanıyorum: Kâfirûn Suresi ve Anlamı Okuma Metni: Veda Hutbesi

5. Ünite: İslam Düşüncesinde Yorumlar

Din Anlayışındaki Yorum Farklılıklarının Sebepleri İslam Düşüncesinde Yorum Biçimleri İslam Düşüncesinde Tasavvufi Yorumlar