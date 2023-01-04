7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

7 sınıf ingilizce kelimeleri ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin bilmesi gereken temel kelimelerdir. Her derste olduğu gibi temel yapıyı bilmek, ileri sınıftaki konuları anlamamıza katkı sağlar ve başarıyı arttırır. 7. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri öğrenildiğinde kendimizi kolayca ifade edecek düzeye geliriz. Örneğin cömert ya da utangaçsak bahsedilen ünitede İngilizce karşılığını öğreniriz. 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ile spor sözcüklerin neler olduğunu kavrarız. Dolayısıyla 7 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları ile birlikte ele alınmalıdır.
Her yeni eğitim öğretim dönemine geçildiğinde, değişen konu içerikleri olabilir. Bu değişimler her ders için geçerlidir. 2022 2023 eğitim öğretim yılının 7. sınıf İngilizce dersleri, ortaöğretim düzeyindeki bir öğrenci için verimli geçecek tarzdadır. Verimli geçen bir dersin kazanımları da yine aynı şekilde olacaktır. Her ders iki döneme ayrılır ve öğrenciye ders ile ilgili konu bu şekilde aktarılır. 7. Sınıf İngilizce derslerinin 1. ve 2. dönem konuları ve beraberinde İngilizce kelimeleri farklıdır. İlk dönem dış görünüş ve kişilik kavramları öğretilmektedir. Bu noktada ilk öğrenilecek kavram personality yani kişiliktir. Diğer bir kavram ise appearance yani dış görünüştür. İkinci dönemde spor ile ilgili İngilizce kelimeler vardır. Sports kavramı yani spor dalları ikinci dönemin ilk öğrenilmesi gereken kavramı kabul edilebilir.
Good: İyi
Bad: Kötü
Different: Farklı
Willing to: İstekli, hevesli
Funny: Eğlenceli, komik
Boring: Sıkıcı
Lucky: Şanslı
Smile: Gülümseme
Freckle: Çil
Headscarf: Baş örtüsü
|İNGİLİZCE KELİME
|TÜRKÇE ANLAMI
|alive
|canlı, yaşam dolu, zinde
|amazing
|şaşırtıcı, harika
|amusement park
|lunapark
|art gallery
|sanat galerisi
|attend
|katılmak
|backstage
|sahne arkası
|bakery
|ekmek fırını, pastane
|besides
|ayrıca, bunun yanısıra, üstelik
|Blue Mosque
|Sultanahmet Camii
|Bosphorus tour
|Boğaz turu
|boutique
|butik
|bridge
|köprü
|bumper cars
|çarpışan araba
|burglary
|hırsızlık
|busy
|meşgul, yoğun
|butcher
|kasap
|buy
|satın almak
|capital
|başkent
|charity
|hayır işi, hayır kurumu
|chemist's
|eczane
|city
|şehir
|city hall
|belediye binası
|İNGİLİZCE KELİME
|TÜRKÇE ANLAMI
|alien
|uzaylı, yaratık
|amazing
|şaşırtıcı, harika, inanılmaz
|anymore
|artık, bundan sonra
|asteroid
|asteroit, küçük gezegen
|atmosphere
|atmosfer, hava
|black hole
|kara delik
|circumference
|daire çevresi
|comet
|kuyruklu yıldız
|crew
|tayfa, mürettebat, ekip
|decrease
|küçülmek, azal(t)mak
|define
|tanımlamak, açıklamak
|definition
|tanım, tarif, açıklama
|discover
|keşfetmek, ortaya çıkarmak
|dwarf
|cüce
|easily
|kolaylıkla
|equatorial
|ekvatoral, ekvatorla ilgili
|evidence
|delil, kanıtlamak, açığa vurmak
|explode
|patla(t)mak, havaya uçurmak
|exploration
|keşif
|explore
|keşfetmek, araştırmak, incelemek
|galaxy
|galaksi
|gravity
|yer çekimi
|information
|bilgi
|inner
|iç, içerideki
|intend
|niyet etmek, demek istemek
|iron oxide
|demir oksit
|journey
|yolculuk, seyahat, yolculuk etmek
|lunar
|ay ile ilgili
|manned
|içinde insan bulunan (uzay aracı vb.)
|Mass
|yığmak, biriktirmek, yığın, kütle
|material
|materyal, madde, malzeme
|meteor shower
|meteor yağmuru
|Milky Way
|samanyolu
|mission
|vazife, misyon, görev
|moon
|ay
|mysterious
|esrarengiz, gizemli, anlaşılmaz, garip