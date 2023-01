7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

7 sınıf ingilizce kelimeleri ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin bilmesi gereken temel kelimelerdir. Her derste olduğu gibi temel yapıyı bilmek, ileri sınıftaki konuları anlamamıza katkı sağlar ve başarıyı arttırır. 7. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri öğrenildiğinde kendimizi kolayca ifade edecek düzeye geliriz. Örneğin cömert ya da utangaçsak bahsedilen ünitede İngilizce karşılığını öğreniriz. 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ile spor sözcüklerin neler olduğunu kavrarız. Dolayısıyla 7 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları ile birlikte ele alınmalıdır.

7. Sınıf İngilizce Kelimeleri

Her yeni eğitim öğretim dönemine geçildiğinde, değişen konu içerikleri olabilir. Bu değişimler her ders için geçerlidir. 2022 2023 eğitim öğretim yılının 7. sınıf İngilizce dersleri, ortaöğretim düzeyindeki bir öğrenci için verimli geçecek tarzdadır. Verimli geçen bir dersin kazanımları da yine aynı şekilde olacaktır. Her ders iki döneme ayrılır ve öğrenciye ders ile ilgili konu bu şekilde aktarılır. 7. Sınıf İngilizce derslerinin 1. ve 2. dönem konuları ve beraberinde İngilizce kelimeleri farklıdır. İlk dönem dış görünüş ve kişilik kavramları öğretilmektedir. Bu noktada ilk öğrenilecek kavram personality yani kişiliktir. Diğer bir kavram ise appearance yani dış görünüştür. İkinci dönemde spor ile ilgili İngilizce kelimeler vardır. Sports kavramı yani spor dalları ikinci dönemin ilk öğrenilmesi gereken kavramı kabul edilebilir.

7. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri – Appearance And Personality Kelime Listesi

Appearance: Dış görünüş

Personality: Kişilik, karakter

Short: Kısa

Tall: Uzun

Long: Uzun

Plump: Tombul

Fat: Şişman

Thin: Zayıf, ince

Slim: Zayıf, ince

Old: Yaşlı

Young: Genç

Big: Büyük

Small: Küçük

Handsome: Yakışıklı

Beautiful: Güzel

Pretty: Hoş

Attractive: Çekici

Ugly: Çirkin

Selfish: Bencil

Unselfish: Bencil olmayan

Generous: Cömert, eli açık

Smart: Zeki, akıllı

Clever: Zeki, akıllı

Hardworking: Çalışkan

Lazy: Tembel

Fair: Adil, adaletli, dürüst

Honest: Dürüst

Polite: Nazik, kibar

Kind: Nazik, kibar

Rude: Kaba

Punctual: Dakik

Stubborn: İnatçı

Easy-going: Uyumlu

Outgoing: Dışa dönük

Tolerant: Hoşgörülü, toleranslı

Helpful: Yardımsever

Patient: Sabırlı

Cute: Sevimli

Medium height: Orta boylu

Well-built: Kaslı

Straight hair: Düz saç

Wavy hair: Dalgalı saç

Curly hair: Kıvırcık saç

Dark hair: Koyu saç

Blond/Blonde hair: Sarışın

Good: İyi

Bad: Kötü

Different: Farklı

Willing to: İstekli, hevesli

Funny: Eğlenceli, komik

Boring: Sıkıcı

Lucky: Şanslı

Smile: Gülümseme

Freckle: Çil

Headscarf: Baş örtüsü

7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri – Public Buildings Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI alive canlı, yaşam dolu, zinde amazing şaşırtıcı, harika amusement park lunapark art gallery sanat galerisi attend katılmak backstage sahne arkası bakery ekmek fırını, pastane besides ayrıca, bunun yanısıra, üstelik Blue Mosque Sultanahmet Camii Bosphorus tour Boğaz turu boutique butik bridge köprü bumper cars çarpışan araba burglary hırsızlık busy meşgul, yoğun butcher kasap buy satın almak capital başkent charity hayır işi, hayır kurumu chemist's eczane city şehir city hall belediye binası

7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri – Planets Kelime Listesi