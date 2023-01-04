Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
Giriş Tarihi: 4.1.2023 09:11 Son Güncelleme: 4.1.2023 09:11

7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

7 sınıf ingilizce kelimeleri kendimizi tanımlamamızı sağlayacak sözcüklere sahiptir. Tanımlama yaparken kullanılan kelimeler fiziksel özelliklerimizi belirtecek şekildedir. MEB bir dersin konusunu her yıl ikiye ayırır. 7. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri ile amaçlan hedef soyut ve somut olarak kendimizi ifade etmemize yarar. Aynı zamanda 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ile öğrencilerin öğrenmesi gereken şeyler de daha farklıdır. Dolayısıyla 7 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları dış görünüş, kişilik ve spor tanımlarıdır.

7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

7 sınıf ingilizce kelimeleri ortaöğretim düzeyindeki bir öğrencinin bilmesi gereken temel kelimelerdir. Her derste olduğu gibi temel yapıyı bilmek, ileri sınıftaki konuları anlamamıza katkı sağlar ve başarıyı arttırır. 7. Sınıf İngilizce 1. Ünite kelimeleri öğrenildiğinde kendimizi kolayca ifade edecek düzeye geliriz. Örneğin cömert ya da utangaçsak bahsedilen ünitede İngilizce karşılığını öğreniriz. 7. Sınıf İngilizce 2. Ünite kelimeleri ile spor sözcüklerin neler olduğunu kavrarız. Dolayısıyla 7 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları ile birlikte ele alınmalıdır.

7. Sınıf İngilizce Kelimeleri

Her yeni eğitim öğretim dönemine geçildiğinde, değişen konu içerikleri olabilir. Bu değişimler her ders için geçerlidir. 2022 2023 eğitim öğretim yılının 7. sınıf İngilizce dersleri, ortaöğretim düzeyindeki bir öğrenci için verimli geçecek tarzdadır. Verimli geçen bir dersin kazanımları da yine aynı şekilde olacaktır. Her ders iki döneme ayrılır ve öğrenciye ders ile ilgili konu bu şekilde aktarılır. 7. Sınıf İngilizce derslerinin 1. ve 2. dönem konuları ve beraberinde İngilizce kelimeleri farklıdır. İlk dönem dış görünüş ve kişilik kavramları öğretilmektedir. Bu noktada ilk öğrenilecek kavram personality yani kişiliktir. Diğer bir kavram ise appearance yani dış görünüştür. İkinci dönemde spor ile ilgili İngilizce kelimeler vardır. Sports kavramı yani spor dalları ikinci dönemin ilk öğrenilmesi gereken kavramı kabul edilebilir.

7. Sınıf İngilizce 1. Ünite Kelimeleri – Appearance And Personality Kelime Listesi

  • Appearance: Dış görünüş
  • Personality: Kişilik, karakter
  • Short: Kısa
  • Tall: Uzun
  • Long: Uzun
  • Plump: Tombul
  • Fat: Şişman
  • Thin: Zayıf, ince
  • Slim: Zayıf, ince
  • Old: Yaşlı
  • Young: Genç
  • Big: Büyük
  • Small: Küçük
  • Handsome: Yakışıklı
  • Beautiful: Güzel
  • Pretty: Hoş
  • Attractive: Çekici
  • Ugly: Çirkin
  • Selfish: Bencil
  • Unselfish: Bencil olmayan
  • Generous: Cömert, eli açık
  • Smart: Zeki, akıllı
  • Clever: Zeki, akıllı
  • Hardworking: Çalışkan
  • Lazy: Tembel
  • Fair: Adil, adaletli, dürüst
  • Honest: Dürüst
  • Polite: Nazik, kibar
  • Kind: Nazik, kibar
  • Rude: Kaba
  • Punctual: Dakik
  • Stubborn: İnatçı
  • Easy-going: Uyumlu
  • Outgoing: Dışa dönük
  • Tolerant: Hoşgörülü, toleranslı
  • Helpful: Yardımsever
  • Patient: Sabırlı
  • Cute: Sevimli
  • Medium height: Orta boylu
  • Well-built: Kaslı
  • Straight hair: Düz saç
  • Wavy hair: Dalgalı saç
  • Curly hair: Kıvırcık saç
  • Dark hair: Koyu saç
  • Blond/Blonde hair: Sarışın

Good: İyi
Bad: Kötü
Different: Farklı
Willing to: İstekli, hevesli
Funny: Eğlenceli, komik
Boring: Sıkıcı
Lucky: Şanslı
Smile: Gülümseme
Freckle: Çil
Headscarf: Baş örtüsü

7. Sınıf İngilizce 8. Ünite Kelimeleri – Public Buildings Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
alive canlı, yaşam dolu, zinde
amazing şaşırtıcı, harika
amusement park lunapark
art gallery sanat galerisi
attend katılmak
backstage sahne arkası
bakery ekmek fırını, pastane
besides ayrıca, bunun yanısıra, üstelik
Blue Mosque Sultanahmet Camii
Bosphorus tour Boğaz turu
boutique butik
bridge köprü
bumper cars çarpışan araba
burglary hırsızlık
busy meşgul, yoğun
butcher kasap
buy satın almak
capital başkent
charity hayır işi, hayır kurumu
chemist's eczane
city şehir
city hall belediye binası

7. Sınıf İngilizce 10. Ünite Kelimeleri – Planets Kelime Listesi

İNGİLİZCE KELİME TÜRKÇE ANLAMI
alien uzaylı, yaratık
amazing şaşırtıcı, harika, inanılmaz
anymore artık, bundan sonra
asteroid asteroit, küçük gezegen
atmosphere atmosfer, hava
black hole kara delik
circumference daire çevresi
comet kuyruklu yıldız
crew tayfa, mürettebat, ekip
decrease küçülmek, azal(t)mak
define tanımlamak, açıklamak
definition tanım, tarif, açıklama
discover keşfetmek, ortaya çıkarmak
dwarf cüce
easily kolaylıkla
equatorial ekvatoral, ekvatorla ilgili
evidence delil, kanıtlamak, açığa vurmak
explode patla(t)mak, havaya uçurmak
exploration keşif
explore keşfetmek, araştırmak, incelemek
galaxy galaksi
gravity yer çekimi
information bilgi
inner iç, içerideki
intend niyet etmek, demek istemek
iron oxide demir oksit
journey yolculuk, seyahat, yolculuk etmek
lunar ay ile ilgili
manned içinde insan bulunan (uzay aracı vb.)
Mass yığmak, biriktirmek, yığın, kütle
material materyal, madde, malzeme
meteor shower meteor yağmuru
Milky Way samanyolu
mission vazife, misyon, görev
moon ay
mysterious esrarengiz, gizemli, anlaşılmaz, garip

ARKADAŞINA GÖNDER
7. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 7. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA