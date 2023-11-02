7 ülkeden 21 bilim insanı bir araya gelecek

Uluslararası sempozyumda, doğal bileşiklerin kimyası, farmakolojisi, biyolojik aktiviteleri ve teknolojisi ile kozmetik ve farmasötik ürünlerin formülasyonunda doğal bileşenlerin kullanımı, fitoterapi ve aromaterapi, diyet takviyeleri ve fonksiyonel gıdalar gibi konular ele alınacak. Ayrıca, doğal bileşiklerin düzenleyici yönleri ve formülasyonları, ekstraktlar, uçucu yağlar ve fitokimyasallar alanındaki son gelişmeler de tartışılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'in onursal başkanlığında düzenlenen sempozyumun başkanlığını ise YDÜ Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Başkanı ve Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. K. Hüsnü Can Başer üstlenecek.

Dört gün sürecek olan sempozyum; Çin, Özbekistan, Türkiye, Kazakistan, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Afrika ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden alanından uzman 21 konuşmacı biraraya gelecek. 13 oturumda 30 sözlü bildiri ve poster bildirisinin sunulacağı sempozyumda, Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İhsan Çalış da konuşmacı olarak yer alacak.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Ev sahipliği yaptığımız ulusal ve uluslararası bilimsel etkinliklerle yeni keşiflere ve fikirlere alan açacak farklı bakış açılarını bir araya getirerek bilimin sınırlarını genişletmeye devam ediyoruz" derken, Prof. Dr. Hüsnü Can Başer ise "1993'ten bugüne kadar pek çok kez başkan ve eşbaşkan olarak görev aldığım bu önemli sempozyumda, bu yıl sempozyum başkanlığının yanı sıra Yakın Doğu Üniversitesi adına ev sahipliği yapacak olmak benim için büyük bir mutluluk" dedi.