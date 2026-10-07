7 ve 11’ler için sınav hazırlık tüyoları: YKS ve LGS’de milat 2028 olacak

Binlerce öğrenci hayalindeki lise ve üniversite için sınavlara 1 yıl önceden hazırlanmaya başlıyor. 2028 uzak görünse de o yıl merkezi sınavlara girecek öğrenciler ve velileri için maraton aslında şimdiden başladı. Bugün 7'nci sınıfta okuyan öğrenciler 2028'de Lise Geçiş Sınavı'na (LGS), 11'inci sınıftakiler ise 2028 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek. Bu iki grup aynı zamanda Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda hazırlanan yeni müfredatla eğitim görüyor. Dolayısıyla 2028 adayları, ilk kez yeni müfredatın yansıdığı bir LGS ve YKS ile karşılaşacak. Öğrenciler ve veliler açısından kritik soru işte tam burada ortaya çıkıyor. 2028'de karşılarına nasıl sorular çıkacak? Sınavlara şimdiden hazırlanmak isteyen adaylar bu yeni tip soru örneklerine nasıl ulaşacak? Hangi kaynaklardan yaralanabilecek? İşte tüm detaylar:

SORU HAVUZU YENİLENİYOR

2028'de LGS ve YKS'de sınav sisteminin değiştirilmesi değil, soru havuzlarının yeni müfredata uyarlanması planlanıyor. Yeni öğretim programlarında bazı konuların kapsamı değişti, bazı içerikler farklı sınıf düzeylerine taşındı, bazıları ise programdan çıkarıldı. Bu nedenle eski müfredata göre hazırlanmış soru havuzlarının da yenilenmesi gerekiyor. YKS için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM bu hazırlığı birlikte yürütüyor. LGS soruları da yeni öğretim programları ve ders kitaplarındaki öğrenme çıktıları dikkate alınarak hazırlanacak.

TEST ÇÖZMEK YETMİYOR

Bu durum 2028 adaylarının çalışma biçimini de yakından ilgilendiriyor. Öğrencinin yüzlerce benzer soruyu çözerek belirli kalıpları ezberlemesinden çok, farklı bağlamlarda karşısına çıkan soruları anlayıp çözebilmesi gerekecek. Uzun bir metni doğru okumak, gereksiz bilgiyi ayıklamak, tablo ve grafikleri yorumlamak, verilen bilgilerden sonuca ulaşmak hem LGS hem de YKS hazırlığında daha fazla önem taşıyacak. Bu nedenle bugün 7'nci ve 11'inci sınıfta bulunan öğrenciler için 2 yıllık süreç yalnızca test sayısını artıracakları bir dönem değil. Okuma, anlama, yorumlama, muhakeme ve problem çözme becerilerini geliştirecek bir hazırlık dönemi olacak.

RESMİ MATERYALLERİ TAKİP EDİN

Yeni döneme hazırlanan öğrenciler açısından en önemli konu doğru kaynağa ulaşmak. Özellikle "2028'e uygun yeni nesil soru" adıyla piyasaya çıkacak her kaynağın sınavdaki soru yaklaşımını yansıtacağı düşünülmemeli. Öğrenciler için ilk referans MEB ve ÖSYM tarafından yayımlanacak resmi materyaller olacak. MEB, yeni müfredata uygun örnek soruları, denemeleri ve hazırlık materyallerini öğrencilerle paylaşacak. Böylece adayların sınav günü daha önce hiç karşılaşmadıkları bir soru yaklaşımıyla karşı karşıya kalmamaları hedefleniyor. Yeni soru modelleri için hazırlık da başladı. MEB tarafından "Bağlam Temelli Çoktan Seçmeli Soru Yazım Kılavuzu" hazırlandı.



2028 ADAYININ 5 TEMEL KAYNAĞI

❶ DERS KİTAPLARI: Yeni müfredatın konu kapsamı ve öğrenme çıktıları için ilk başvuru kaynağı.

❷ MEBİ: YKS adaylarına konu anlatımı, soru çözümü, deneme ve çalışma materyalleri sunuyor.

❸EBA: Ortaokul ve lise öğrencileri ders içerikleri ve destek materyallerine ulaşabiliyor.

❹ OGM MATERYAL: Lise öğrencileri soru bankaları, konu özetleri ve değerlendirme materyallerinden yararlanabiliyor.

❺ RESMİ ÖRNEK SORULAR: MEB ve ÖSYM'nin yayımlayacağı örnek soru ve denemeler, 2028'in soru yaklaşımını görmek için en önemli rehber olacak.



6 BECERİ ÖNE ÇIKACAK

Okuduğunu anlama

Bilgiyi kullanma

Yorum ve çıkarım yapma

Tablo ve grafik okuma

Bilgiler arasında ilişki kurma

Problem çözme ve akıl yürütme



DERS KİTABI ARTIK DAHA KRİTİK

2028 adaylarının gözden kaçırmaması gereken kaynaklardan biri de ders kitapları. Çünkü merkezi sınavlarda öğrencinin sorumlu olduğu çerçeveyi öğretim programları belirliyor. Ders kitaplarındaki metinler, etkinlikler, örnekler, grafik ve tablolar da yeni ölçme yaklaşımını anlamak açısından önem taşıyor. Dijital tarafta ise MEBİ, EBA ve OGM Materyal öne çıkıyor. Öğrenciler bu platformlardan konu anlatımlarına, soru çözüm videolarına, çalışma materyallerine ve denemelere ulaşabilecek. Bakanlığın yayımlayacağı örnek sorular da 2028'deki soru anlayışının göstergelerinden biri olacak.

BU YIL DEĞİŞİKLİK YOK

2028 hazırlıkları, bu yıl sınava girecek öğrencilerin sisteminin değiştiği anlamına gelmiyor. 2027'de LGS ve YKS'ye girecek adaylar kendi eğitim gördükleri müfredattan sorumlu olacak ve mevcut sınav formatında sınava girecek. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de geçtiğimiz günlerde YKS adaylarına yönelik açıklamasında "Sınavın ne sistemi değişecek ne usulü. Değişiklik yok. Bu yıl da müfredattan soracağız" diyerek tartışmalara açıklık getirdi. 2027 adayları için MEBİ üzerinden Türkiye geneli denemeler de devam edecek. Bu eğitim-öğretim yılında 12 YKS ve 10 LGS olmak üzere toplam 22 Türkiye geneli deneme gerçekleştirilecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör