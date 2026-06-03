70 bin öğrenciye burs müjdesi

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2026 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarını erişime açtı. 26 Nisan'da yapılan sınava 971 binden fazla öğrenci başvurmuştu. Açıklanan sonuçlara göre 70 bin öğrenci burs almaya hak kazandı. Öğrencilere eğitim hayatları boyunca aylık nakdi destek sağlanacak. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar ise 5 Haziran'a kadar MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün "e-İtiraz" sistemi üzerinden elektronik ya da yazılı olarak yapılabilecek.