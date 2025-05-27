70 Kilo Olan Biri 1 Saat Yürüyüş ile Kaç Kalori Yakar? 70 Kilo 1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yaktırır?

Bir kişinin yürüyüş esnasında harcadığı enerji miktarı, yalnızca sürenin uzunluğuna değil, vücut ağırlığına, yürüyüş temposuna, zemine ve çevresel koşullara bağlı olarak da değişir. Aynı sürede yürüyen iki farklı kişinin yaktığı kalori miktarı birbirinden farklı olabilir. Bu nedenle kalori hesabı yapılırken genel formüllerden çok kişisel veriler dikkate alınmalıdır. 70 kilo olan biri 1 saat yürüyüş ile kaç kalori yakar, kaç kalori yaktırır gibi sorular egzersiz planlamasında referans arayanlarca sorulur.

70 Kilo Olan Biri 1 Saat Yürüyüş ile Kaç Kalori Yakar?

70 kilo ağırlığında bir birey, tempolu şekilde bir saat yürüyüş yaptığında yaklaşık 280 ila 320 kalori arasında enerji yakar. Bu değer, bireyin kendi metabolizması tarafından harcanan kalori miktarını ifade eder. Orta tempoda düz zeminde yürüyen biri, bu aralıkta bir yakım gerçekleştirir. Eğer yürüyüş daha tempoluysa, hafif eğimli yollarda yapılıyorsa ya da hava koşulları vücudu daha fazla çalıştırıyorsa bu değer biraz daha yükselebilir.

70 Kilo 1 Saat Yürüyüş Kaç Kalori Yaktırır?

Bir saat yürüyen 70 kiloluk bir bireyin vücudu, bu süre boyunca ortalama olarak yaklaşık 300 kalori civarında bir enerji harcar.