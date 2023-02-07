70 Km Kaç Saat Sürer? Otobüsle, Uçakla ve Arabayla 70 Kilometre Kaç Saatte Gidilir?

70 kilometre kaç saat sürer sorusuna gidilecek olan araç/ vasıta bilinmeden doğru bir yanıt vermek mümkün değildir. Örneğin otobüsle ya da uçakla 70 kilometre gitmek arasında mutlaka süre farklı olacaktır. Bu bilgiler ışığında insanlar kendilerine en uygun olan aracı bulabilmek ve yolculuklarını bu doğrultuda planlamak isterler. Bu nedenle yolculuk öncesinde "70 km otobüsle kaç saat sürer? Arabayla 70 kilometre kaç saatte gidilir?" gibi vasıtaya bağlı soruların yanıtları araştırılmaktadır.
70 kilometre genellikle şehir merkezinden ilçelere ya da kısmen daha yakın yerlere giderken karşımıza çıkan çok uzun olmayan bir yoldur. Gidilecek olan 70 kilometrelik yolun kaç saat süreceği; yol durumuna ve aracın hızına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. 70 kilometre yolun farklı araçlar ile yaklaşık olarak kaç saat süreceği şu şekilde karşımıza çıkar:
Otobüsle: Otobüsün saatteki hızı 50 kilometre olarak kabul edilirse; 70 kilometre 1 saat 24 dakika sürecektir.
Uçakla: Yolcu uçaklarının saatteki hızı yaklaşık 900 kilometre olarak kabul edilir. Bu durumda gidilecek olan 70 kilometre yol uçakla yaklaşık 4- 5 dakika sürecektir.
Arabayla: Arabanın saatteki hızının 60 kilometre olduğu kabul edilirse; 70 kilometre arabayla 1 saat 10 dakika sürecektir.
Bisikletle: Bisikletin saatteki hızının 15 kilometre olduğu kabul edilirse; 70 kilometre bisikletle 4 saat 40 dakika sürecektir.
Yürüyerek: Düz bir alanda bir insanın yürüme hızının saatte 5 kilometre olduğu kabul edilirse; 70 kilometre 14 saat sürecektir.