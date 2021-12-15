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Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:57 Son Güncelleme: 15.12.2021 09:57

72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematik dersinin ise en can alıcı konularından bir tanesi asal sayılar ve asal çarpanlardır. Çok karıştırılması ile bu konular internet üzerinde sıkça araştırılmaktadır. 72 sayısının asal çarpanları ve çarpanlarının nasıl bulunduğu da araştırılan konular arasındadır. 72'nin çarpanları nelerdir, nasıl bulunur?

Asal sayılar matematik dersinin vazgeçilmez konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpanlar ise bir sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılardır. Asal çarpanları merak edilen 72 sayısının asal ve asal olmayan 12 adet çarpanı bulunmaktadır.

Asal Çarpan Nedir?

Asal sayılar ve asal çarpanlar pek çok kişi tarafından karıştırılan konular arasında yer almaktadır. Asal sayılar, kendisi ve 1 sayısı hariç başka sayıya bölünemeyen sayılar demektir. Bu sayılara örnek olarak 2, 3, 5, 7, 11 sayıları verilebilir. Asal çarpan ise bir sayıyı bölen (çarpanlar) asal sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılarıdır, ancak asal çarpanları 2, 3 sayılarıdır.

72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

72 sayısının 1 ve 72 sayıları da dahil olmak üzere 12 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar;

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  • 18
  • 24
  • 36
  • 72

Şeklindedir. Bu çarpanlardan asal olanlar ise yalnızca 2 tanedir. Onlar ise;

  • 2
  • 3

Sayılarıdır. 72 sayısının asal çarpanlar haline yazılışı ise 23.32 şeklindedir.

72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

72 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle 72 sayısından büyük bir sayıya ulaşıncaya dek 2 den başlayarak doğal sayıların karelerini almak ile işe başlarız. Bu işlem 72 sayısı için şu şekildedir:

  • 22= 4
  • 32= 9
  • 42= 16
  • 52= 25
  • 62= 36
  • 72= 49
  • 82= 64
  • 92= 81

Daha sonra 9 sayısı hariç (çünkü 9 sayısının karesi olan 81 sayısı 72 sayısından büyüktür) diğer karelerini aldığımız sayıları 72 sayısına böleriz. Bu işlem şu şekildedir:

  • 72/1= 72
  • 72/2= 36
  • 72/3= 24
  • 72/4= 18
  • 72/5= yok
  • 72/6= 12
  • 72/7= yok
  • 72/8= 9

Bu sayılardan yola çıkarak 72 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazarız:

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 6
  • 8
  • 9
  • 12
  • 18
  • 24
  • 36
  • 72

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72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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