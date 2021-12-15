72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Asal sayılar matematik dersinin vazgeçilmez konuları olarak karşımıza çıkmaktadır. Çarpanlar ise bir sayıyı kalansız olarak bölebilen sayılardır. Asal çarpanları merak edilen 72 sayısının asal ve asal olmayan 12 adet çarpanı bulunmaktadır.

Asal Çarpan Nedir?

Asal sayılar ve asal çarpanlar pek çok kişi tarafından karıştırılan konular arasında yer almaktadır. Asal sayılar, kendisi ve 1 sayısı hariç başka sayıya bölünemeyen sayılar demektir. Bu sayılara örnek olarak 2, 3, 5, 7, 11 sayıları verilebilir. Asal çarpan ise bir sayıyı bölen (çarpanlar) asal sayılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin 12 sayısının çarpanları 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 sayılarıdır, ancak asal çarpanları 2, 3 sayılarıdır.

72 Sayısının Asal Çarpanları Nelerdir?

72 sayısının 1 ve 72 sayıları da dahil olmak üzere 12 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar;

1

2

3

4

6

8

9

12

18

24

36

72

Şeklindedir. Bu çarpanlardan asal olanlar ise yalnızca 2 tanedir. Onlar ise;

2

3

Sayılarıdır. 72 sayısının asal çarpanlar haline yazılışı ise 23.32 şeklindedir.

72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

72 sayısının çarpanlarını bulmak için öncelikle 72 sayısından büyük bir sayıya ulaşıncaya dek 2 den başlayarak doğal sayıların karelerini almak ile işe başlarız. Bu işlem 72 sayısı için şu şekildedir:

2 2 = 4

3 2 = 9

42= 16

5 2 = 25

6 2 = 36

7 2 = 49

8 2 = 64

92= 81

Daha sonra 9 sayısı hariç (çünkü 9 sayısının karesi olan 81 sayısı 72 sayısından büyüktür) diğer karelerini aldığımız sayıları 72 sayısına böleriz. Bu işlem şu şekildedir:

72/1= 72

72/2= 36

72/3= 24

72/4= 18

72/5= yok

72/6= 12

72/7= yok

72/8= 9

Bu sayılardan yola çıkarak 72 sayısının çarpanlarını şu şekilde yazarız: