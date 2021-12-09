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Giriş Tarihi: 9.12.2021 10:15 Son Güncelleme: 9.12.2021 10:15

72’nin Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

72’nin Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

ek çok işleme yardımcı olması açısından önemli bir yere sahip olan çarpanlara ayırma konusu basit bir konu olsa da bazen kafa karıştırıcı olabilmektedir. 72 sayısı da çarpanları merak edilen sayılar arasında yerini almaktadır. 72'nin çarpanları nelerdir, nasıl bulunur?

Matematik dersinde yer alan çarpanlara ayırma konusu genellikle öğrencilerin sevdiği bir konudur. Bu konuda bir sayının bölünebildiği diğer sayılar bulunmaktadır. 72 sayısının çarpanları da merak edilmektedir. Çarpanları merak edilen 72 sayısının 12 adet çarpanı bulunmaktadır.

Bir Sayının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanlarını bulmak için birden fazla yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden en sık kullanılan ve en kolay olan ise; 2 sayısından başlayarak sayıların karelerinin alınması yöntemi ile bulunur. Bu yöntemde 2'den başlanır ve sıra ile 3, 4… sayılarının karesi alınır. Bu kare alma işlemine çarpanları bulunmak istenilen sayının fazlasına gelinceye kadar devam edilir. Karesi istediğimiz sayıdan daha küçük olan son sayıdan başlayarak, çarpanlarını istediğimiz sayıyı bu sayılara böleriz. Bu işlem için örnek verecek olursak.

Sayımız 14 olsun.

  • 22=4,
  • 32=9,
  • 42=16.

4 sayısının karesi 14 sayısından büyük olduğu için sadece 1, 2 ve 3 sayılarını 14 sayısına bölüyoruz.

  • 14/1= 14,
  • 14/2 = 7
  • 14/3= yok

Yani 14 sayısının çarpanları karşımıza;

  • 1,
  • 2, ve
  • 7 sayısı olarak çıkıyor.

72'nin Çarpanları Nelerdir?

Çarpanları merak edilen sayılardan bir tanesi de 72 sayısıdır. 72 sayısının 12 adet çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar ise büyükten küçüğe şu şekilde sıralanmaktadır:

  • 1,
  • 2,
  • 3,
  • 4,
  • 6,
  • 8,
  • 9,
  • 12,
  • 18,
  • 36 ve
  • 72 sayılarıdır.

72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

72 sayısının çarpanlarını bulabilmek için 2 sayısından itibaren kare almaya başlamalıyız.

  • 22=4,
  • 32=9,
  • 42=16,
  • 52=25,
  • 62=36,
  • 72=49,
  • 82=64,
  • 92=81 işlemlerini yapıyoruz.

72 sayısını 9 sayısına bölmeyeceğiz çünkü 9 sayısının karesi 72 sayısından büyüktür. 72 sayısını bu sayılara bölmeye başlayalım.

  • 72/1= 72,
  • 72/2= 36,
  • 72/3= 24,
  • 72/4= 18,
  • 72/5= yok,
  • 72/6 = 12,
  • 72/7= yok,
  • 72/8=9.

72 sayısının çarpanları bu işlemlerden sonra karşımıza çıkar. 72 sayısının çarpanları şöyledir: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18, 36 ve 72.

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72’nin Çarpanları Nelerdir? 72 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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