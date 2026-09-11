75 günde Kur’an’ı kalplerine yazdılar

İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (İZÜ) işbirliğindeki '75 Günde Hafızlık Programı'nda 40 kız öğrenci, hafızlık belgesini aldı. "Koro, Musiki Makamları ve Mana-Mealle Hafızlık" yöntemini geliştiren ve öğrencilerini 75 günde hafız yapan İZÜ Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan, programın işleyişini ve öğrencilerin ezber yolculuğunu SABAH'a anlattı. Ezberlere sure sırasıyla başladıklarını belirten Arslan, önden kendisinin okuduğunu, arkasından öğrencilerin hep beraber devam ettiğini belirterek "Bazen rast, bazen nihavent makamında okuyoruz. Hocadan ilkten doğru duyuyor, doğru alıyor, doğru kodluyor. Yanlışı düzeltmek için vakit ayırmak yerine hasını yapıyor. Has yaparken de o koro sesi kulağına geliyor" dedi. Arslan, "Bir gün önceden hazırlık olarak mealine bakılıyor. Ayetlerin mesajlarına odaklanılıyor, 3-4 kez okuyor. Ertesi gün derste hızlı ezberliyoruz" dedi. Arslan, "Grupla ezberlediğimizde bir sayfa en uzun 40-45 dakika, en kısa 12-15 dakika sürüyor. Bir öğrencisinin 39 günde hafızlığını tamamladığını aktaran Arslan, her 10 öğrenciye bir asistan planladıklarını kaydetti. Arslan, "Ezber yapıldığı gün, yapıldığı anda sınıfta dinletiliyor. Bugün dinlettiği cüzü yarın tekrar dinleterek ilerliyoruz" şeklinde konuştu.

5 YILDA 200'ÜN ÜZERİNDE MEZUN

Öğrencileri mülakatla seçtiklerini kaydeden Arslan, "Kur'an-ı Kerim ve tecvit bilgisi olup yüzünden hızlı okuyabilen öğrencileri alıyoruz. Hafız olanları almıyorum. Klasik ezber stiline alışmış öğrencinin bu stile alışması uzun sürüyor. 75 günlük projemizi 5 yıldır yapıyoruz. 200'ün üstünde mezunumuz var" dedi.

'MEALİNİ ÖĞRENİNCE ANLAM KAZANDI'

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emine Sena Önder (21): "Önce biraz zorladı. Bir sayfayı ezberlemem 45-50 dakika sürerken daha sonra beynim açıldı. Zamanla 10-15 dakikaya düştü. Hayatımızı ezber üzerine kurduğumuz için yeme-içme, dinlenme ve tüm işleri derslere göre ayarlıyorduk. Uykumda dersimi tekrar ettiğimi, Kur'an okuyarak uyandığımı biliyorum." Emekli öğretmen Gülhan Ayyıldız (55): "Kur'an-ı Kerim'i öğrenmeye biraz geç başladım ama azmim vardı. 75 günlük bu yolculuğu 55 günde tamamladım. Sadece ezber yapmadık. Ayetlerin manasını anlamaya, makamlarla ve koro çalışmalarıyla tekrar etmeye önem verdik. Bu yöntem benim öğrenmemi çok kolaylaştırdı ve Kur'an'ı zihnimde daha anlamlı hâle getirdi."

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör