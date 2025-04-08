75 Inch Kaç Cm? 75 İnç Tv (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?

Televizyonlar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Her ne kadar internet çağında yaşıyor olsak bile ailecek televizyon karşısına geçildiğinde yine de bir arada olmanın keyfini hiçbir telefon veremeyecektir. Dizi izlerken ya da maç izlerken ya da akşam haberlerini dinlerken bile hayatımızda olan televizyonlarımızın boyutlarına ne kadar hakimiz? Bu yazımızla tüm sorularınıza cevap vereceğiz.

75 INCH TV KAÇ CM?

Teknolojik aletlerin ölçü birimi olarak karşımıza çıkan inç ölçüsü hesaplaması ile kafa karışıklığına sebep olabilmektedir.

Ülkemiz uzunluk ölçüleri ile kıyaslandığında 1 İNÇ = 2,54 CM olarak karşımıza çıkıyor. Bu standart hesaplamaya baktığımız zaman ise 75 INÇ = 190,50 CM' e denek gelmektedir. 75 inç bir televizyon en ve boy olarak boyutları ise; 166 cm en X 93 cm boy olarak karşımıza çıkar.