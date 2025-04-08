75 Inch Kaç Cm? 75 İnç Tv (Televizyon) En Boy Kaç Santim ve Ekran Olur?
Evimizin olmazsa olmazlarından biri haline gelen televizyon da zamana ve gelişen teknolojiye yenik düşerek yeni boyut ve şekillerde karşımıza çıkar oldu. Özellikle evlerimizin demir başlarından biri haline gelen televizyonlarda artık en önemli albenilerden biri de ekran boyutları. Ne kadar büyük olursa tüketiciyi o kadar mutlu eden televizyon boyutları kendi içinde farklıklarla karşımıza çıkmaktadır. Bunlardan biri olan 75 inch tv kaç cm’dir? İnç ölçüsü ile karşımıza çıkan 75 inch kaç cm? 75 inç kaç santim? İşte, tüm cevaplar…
Televizyonlar artık günlük hayatımızın bir parçası haline geldi. Her ne kadar internet çağında yaşıyor olsak bile ailecek televizyon karşısına geçildiğinde yine de bir arada olmanın keyfini hiçbir telefon veremeyecektir. Dizi izlerken ya da maç izlerken ya da akşam haberlerini dinlerken bile hayatımızda olan televizyonlarımızın boyutlarına ne kadar hakimiz? Bu yazımızla tüm sorularınıza cevap vereceğiz.
75 INCH TV KAÇ CM?
Teknolojik aletlerin ölçü birimi olarak karşımıza çıkan inç ölçüsü hesaplaması ile kafa karışıklığına sebep olabilmektedir.
Ülkemiz uzunluk ölçüleri ile kıyaslandığında 1 İNÇ = 2,54 CM olarak karşımıza çıkıyor. Bu standart hesaplamaya baktığımız zaman ise 75 INÇ = 190,50 CM' e denek gelmektedir. 75 inç bir televizyon en ve boy olarak boyutları ise; 166 cm en X 93 cm boy olarak karşımıza çıkar.