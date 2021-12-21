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Haberler Eğitim Haberleri 75’in Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
Giriş Tarihi: 21.12.2021 14:23 Son Güncelleme: 21.12.2021 14:23

75’in Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

75’in Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Matematikte sayıları çözümlemek için o sayının çarpanlarını iyi bilmek gerekmektedir. Bu nedenle 75 sayısı gibi bazı sayıların çarpanlarını ve bu çarpanların ifade ettiği anlamları iyi anlamak gerekir. Çarpanlar konusu aslına matematiğin temel konularından biridir. Bu yüzden pek çok konuyla yakından ilişkilidir. 75 sayısının çarpanları birçok öğrenci tarafından merak edilmektedir. Buna göre 75’in çarpanları nelerdir? 75 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının pozitif tam bölenleridir. Bu nedenle çarpanlar konusu bölme ve bölünebilme gibi matematiği temel konularıyla yakından ilişkilidir. 75 sayısının da bu şekilde belirli çarpanları bulunmaktadır. Ayrıca her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi 1 sayısıyken diğeri de sayının kendisidir.

75 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayısının çarpanlarını bulmak istiyorsak öncelikle bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir. İlk olarak çarpanların doğal sayılar arasından çekilmesi gerekmektedir. Ardından bu seçilen doğal sayılar ikili çarpım şeklinde yazılıp sonucun istenilen sayıyı vermesi gerekmektedir.

75 sayısına da belirtilen işlem uygulandığında sayının çarpanları rahatlıkla bulunmaktadır. Ayrıca çarpanları bulurken 1'den başlayarak sırasıyla deneme yanılma yapılarak çarpanlar birbirini tekrar edene kadar devam edilmektedir. Sonuç olarak 75 sayısının çarpan listesi çıkarılmış olur.

75 sayısının çarpanları nelerdir?

75 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise 75 sayısının çarpanlarını anlatacağız. Bu sayının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 3, 5, 15, 25, 75 sayılarıdır. Bu sayılar arasından 3 ve 5 sayıları ise 75 sayısının asal çarpanlarıdır. 75 sayısının çarpan listesindeki sayılar, aslında aşağıdaki gibi ikişerli çarpım biçiminde yazılarak bulunmuştur:

  • 1x75
  • 3x25
  • 15x5

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75’in Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?
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