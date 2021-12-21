75’in Çarpanları Nelerdir? 75 Sayısının Çarpanları Nasıl Bulunur?

Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının pozitif tam bölenleridir. Bu nedenle çarpanlar konusu bölme ve bölünebilme gibi matematiği temel konularıyla yakından ilişkilidir. 75 sayısının da bu şekilde belirli çarpanları bulunmaktadır. Ayrıca her doğal sayının en az 2 tane çarpanı bulunmaktadır. Bunlardan birisi 1 sayısıyken diğeri de sayının kendisidir.

75 sayısının çarpanları nasıl bulunur?

Bir sayısının çarpanlarını bulmak istiyorsak öncelikle bazı kuralları bilmemiz gerekmektedir. İlk olarak çarpanların doğal sayılar arasından çekilmesi gerekmektedir. Ardından bu seçilen doğal sayılar ikili çarpım şeklinde yazılıp sonucun istenilen sayıyı vermesi gerekmektedir.

75 sayısına da belirtilen işlem uygulandığında sayının çarpanları rahatlıkla bulunmaktadır. Ayrıca çarpanları bulurken 1'den başlayarak sırasıyla deneme yanılma yapılarak çarpanlar birbirini tekrar edene kadar devam edilmektedir. Sonuç olarak 75 sayısının çarpan listesi çıkarılmış olur.

75 sayısının çarpanları nelerdir?

75 sayısının çarpanlarının nasıl bulunacağından yukarıda bahsetmiştik. Burada ise 75 sayısının çarpanlarını anlatacağız. Bu sayının toplam 6 tane çarpanı bulunmaktadır. Bu çarpanlar 1, 3, 5, 15, 25, 75 sayılarıdır. Bu sayılar arasından 3 ve 5 sayıları ise 75 sayısının asal çarpanlarıdır. 75 sayısının çarpan listesindeki sayılar, aslında aşağıdaki gibi ikişerli çarpım biçiminde yazılarak bulunmuştur: