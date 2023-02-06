7’nin Katları Nelerdir? 100’e Kadar 7’nin Katı Olan Sayılar Kaç Tane ve Nasıl Bulunur?

Doğal sayılar matematikte en önemli konulardan birisidir. Çeşitli konuları da kapsayan doğal sayılarda sayıların katlarının kaç olduğu da önem taşımıştır. 7'nin katları hakkında araştırma yapan kişiler ise 7'nin katları nelerdir sorusuna cevap aramıştır. 7'nin katı olan sayılar sonsuza kadar gider. Fakat çoğu zaman ilk 100' kadar olan sayılar işimize yaramaktadır. İşlemin nasıl yapılacağını bilmeyen kişiler ise 7'nin katları nasıl bulunur sorusuna cevap arayacaktır. Özellikle sınav esnasında 7'nin katlarını hesaplamak isteyen kişiler bölenlerini ayırarak bulmaktadır. Peki 100'den küçük 7 sayısının kaç tane katı vardır? Bu sorulara dair merak edilenleri sizler için derledik. 100'e kadar 7'nin katı olan sayılar kaç tane ve nasıl bulunur? İşte merak edilenler...

7'nin Katları Nelerdir?

Doğal sayılarda pek çok matematiksel işlemde sayıların katlarını bilmek son derece önemlidir. Küçük sayıların katlarını ezbere bilmek mümkün olabilirken, bunun aksine daha yüksek rakamlı sayılarda sayıların katlarını akılda tutmak kolay olmayacaktır. 7'nin katları hesaplamasının nasıl yapılacağının bilmeyen kişiler de bunun için internete başvurmuştur. 7'nin katları sonsuza kadar gidecektir. 100 den küçük 7 sayısının kaç tane katı vardır sorusu da önem kazanmıştır. Bu sayının katları ise şu şekildedir;

7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63, 70, 77, 84, 91, 98 ve 105.

7'nin Katları Nasıl Bulunur?

7 sayısı sonsuz sayı düzleminde devam eder. 7'nin katları nasıl bulunur sorusuna cevap aramak isteyen kişiler bunun hesaplamasını öğrenmesi gerekecektir. Bir sayının 7'nin katı olup olmadığını bulmak için ise o sayıyı 7'ye böldüğünüzde kalansız işlem olup olmama durumuna bakılır. Eğer kalan 0 ise, bu sayı 7'nin bir katıdır. Bu sayının hesaplamasını yaparken basit birkaç işlem yapmak yeterli olacaktır. 7 sayısının 2 katını bulmak için iki adet yediyi toplamak gerekecektir. Bu durumda 7 sayısının katları sürekli bu sayıyı ekleyerek elde edilebilir. Sayının 3 veya daha fazla sayıda katını öğrenmek için de aynı şekilde o kadar ekleme yapılır.