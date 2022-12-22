8 Harfli Kelimeler Nelerdir? En Sık Kullanılan İngilizce ve Türkçe Sekiz Harfli Kelimeler Listesi

8 harf içeren sözcükler dilimizde yani günlük hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. 8 harfli kelimeler kimi zaman sekiz harfli isimler olarak karşımıza çıkarken kimi zaman da 8 harfli nesne olarak karşımıza çıkmaktadır. 8 harfli sözcükler birçok dilde olduğu gibi İngilizce'de de bulunmaktadır. Peki 8 harfli İngilizce kelimeler nelerdir biliyor musunuz? Sekiz harfli kelimeler ile ilgili merak ettiğiniz her şey yazımızın devamında!

8 Harfli Erkek Ve Kız İsimleri

8 harfli kız ve erkek isimleri denilince aklınıza ilk hangi isimler geliyor? 8 harfli kız isimleri arasında Neslihan, Fatmanur, Berraksu, Sevdanur, Berranur gibi isimler bulunmaktadır. 8 harfli erkek isimleri arasındaysa Muhammed, Alpaslan, Abdullah, Muharrem, Emrullah, Nurettin, Ebu Bekir, Hasancan, Nurullah gibi isimler bulunmaktadır.

8 Harfli Kelimeler

8 harfli kelimeler arasında en bilindik olanları; astronot, antoloji, arkeolog, atmosfer, baloncuk, biyoloji, biyografi, bostancı, bozuşmak, karbonat, komplike, komposto, begonvil gibi kelimeler bulunmaktadır.

8 Harfli Eşyalar

Ayakkabı, kalemlik, sandalye, kitaplık, merdiven, kulaklık, mondolin, kerpeten gibi kelimeler 8 harfli eşyalardan bazılarıdır.

8 Harfli İngilizce Kelimeler

Türkçe'de olduğu gibi İngilizce'de de 8 harfli kelimeler bulunmaktadır. Peki İngilizce 8 harfli kelimeler nelerdir? Probable, recently, children, magazine, national, computer, homeless, mayoress gibi kelimeler 8 harfli İngilizce kelimelerdir.