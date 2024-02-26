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Giriş Tarihi: 26.2.2024 16:26 Son Güncelleme: 26.2.2024 16:38

8 ilden 500 öğrenci robot yarışmasında buluştu

Mersin, Türkiye’nin en büyük robotik festival etkinliği olan ROBOTEX Türkiye’nin Akdeniz Bölge Yarışması’na ev sahipliği yaptı. 8 ilden 100 takımla 500 öğrenci ilham verici robot tasarımlarıyla Yenişehir ilçesinde yarıştı. Yarışmaları izleyen ve dereceye giren takımlara ödülleri Başkan Abdullah Özyiğit tarafından verildi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
8 ilden 500 öğrenci robot yarışmasında buluştu

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren yarışmalarda geleceğin mucitlerini ve teknoloji liderleri yaratıcı tasarımlarıyla hayran bıraktı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgi duyan çocuklar tasarladıkları robotlarla yarıştı. Dereceye giren takımlar, Antalya'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını veren Başkan Özyiğit, "Yolu bilimden yana, akıldan yana olan gençlerimizi ağırladık. Bizim için büyük gurur verici. Gelecek yıl da sizleri bu şampiyonaya bekliyoruz" dedi.

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8 ilden 500 öğrenci robot yarışmasında buluştu
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