8 ilden 500 öğrenci robot yarışmasında buluştu

Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün süren yarışmalarda geleceğin mucitlerini ve teknoloji liderleri yaratıcı tasarımlarıyla hayran bıraktı. Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) alanlarına ilgi duyan çocuklar tasarladıkları robotlarla yarıştı. Dereceye giren takımlar, Antalya'da düzenlenecek uluslararası yarışmaya katılma hakkı kazandı.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyalarını veren Başkan Özyiğit, "Yolu bilimden yana, akıldan yana olan gençlerimizi ağırladık. Bizim için büyük gurur verici. Gelecek yıl da sizleri bu şampiyonaya bekliyoruz" dedi.