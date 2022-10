8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları - MEB 8. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1.ve 2. Dönem)

8.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi konuları ders içeriği kapsamında çocukların yaşlarına uygun olarak hazırlanan müfredat ile ilerlemektedir. Çocuklar derslerini kitaplarından takip ettikleri için de aileler 8.sınıf 1. ve 2.dönem Din Kültürü kitabını merak etmekte ve içeriğini araştırmaktadır. Bilgi kirliliği yaşamayın diye biz bu yazımızda sizin için 8.sınıf Din Kültürü müfredatı Meb kaynağı ile iyice araştırdık ve tüm detaylarını sizin için hazırladık. Eğer siz de çocuğunuzun 2022-2023 eğitim dönemimde Din Kültürü müfredatını merak ediyorsanız, buyurun detaylara beraber geçelim.

8. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Konuları

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin öğretildiği son sene olan 8.sınıf, büyüme çağındaki çocukların objektif olarak kendi dinleri ile ilgili bilgileri öğrenecekleri son sene olarak karşımıza çıkabilmektedir. 1.dönem ve 2.dönem derslerinin farklılık gösterdiği 8.sınıf Din Kültürü müfredatı Meb kaynaklarına göre hazırlanmış halini liste halinde sizin için hazırladık. İşte 8.sınıf 1. ve 2.dönem Din Kültürü kitabı ders içeriği listesi;

1. Dönem Konuları:

1. Ünite: Kader İnancı

- Kader ve Kaza İnancı

- İnsanın İradesi ve Kaderi

- Kaderle İlgili Kavramlar

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Musa (a.s.)

- Bir Ayet Tanıyorum: Ayet el-Kürsi ve Anlamı

2. Ünite: Zekât ve Sadaka

- İslam'ın Paylaşma ve Yardımlaşmaya Verdiği Önem

- Zekât ve Sadaka İbadeti

- Zekât ve Sadakanın Bireysel ve Toplumsal Faydaları

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Şuayb (a.s.)

- Bir Sure Tanıyorum: Maûn Suresi ve Anlamı

3. Ünite: Din ve Hayat

- Din, Birey ve Toplum

- Dinin Temel Gayesi

2. Dönem Konuları:

3. Ünite: Din ve Hayat (ünite devamı)

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Yusuf (a.s.)

- Bir Sure Tanıyorum: Asr Suresi ve Anlamı

4. Ünite: HZ. Muhammed'in Örnekliği

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Doğruluğu ve Güvenilir Kişiliği

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Merhametli ve Affedici Oluşu

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İstişareye Önem Vermesi

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Davasındaki Cesaret ve Kararlılığı

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Hakkı Gözetmedeki Hassasiyeti

- Hz. Muhammed'in (s.a.v.) İnsanlara Değer Vermesi

- Bir Sure Tanıyorum: Kureyş Suresi ve Anlamı

5. Ünite: Kur'an-ı Kerim ve Özellikleri

- İslam Dininin Temel Kaynakları

- Kur'an-ı Kerim'in Ana Konuları

- Kur'an-ı Kerim'in Temel Özellikleri

- Bir Peygamber Tanıyorum: Hz. Nuh (a.s.)