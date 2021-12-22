8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 2021-2022 8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'na göre Fen Bilimleri dersleri, öğrencilere astronomi, kimya, fizik, yer bilimleri, çevre bilimleri ile fen ve mühendislik uygulamaları hakkında temel düzeyde bir bilgi vermeyi amaçlar. Böylece öğrenciler, bu temel doğa bilimi alanları ile ilgili olarak, eğitim hayatlarının daha ileri evrelerinde edinecekleri bilimsel bilgilere bir temel sağlamış olurlar. Bu ders öğrencilere doğayı keşfetme ve doğa ile insan arasındaki ilişkileri anlama becerisi kazandıran, çok önemli bir derstir. Böylece öğrenciler gündelik yaşam içinde doğa ile kurdukları ilişkileri anlamlandırabilir, doğanın bilgisini edinmeyi öğrenirler. 8. Sınıf düzeyine gelindiğinde ise, lise ve daha üst eğitim düzeylerinde doğa bilimleri ile ilgili edinecekleri daha ileri düzey bilgilere geçiş yapabilecekleri çok önemli bilgilerle donatılırlar. 8. Sınıf Fen Bilimleri dersinde kullanılan güncel ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2019 tarihinde kabul edilmiş ve 2019-2020 öğretim yılından itibaren beş yıl süre için ders kitabı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabında toplam 7 adet ünite yer almaktadır. Bu 7 ünite, Öğretim Programı'nda belirtilen 7 farklı konu alanı kapsamında değerlendirilir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Üniteleri

1. Ünite: Mevsimler ve İklim (Konu Alanı: Dünya ve Evren)

2. Ünite: DNA ve Genetik Kod (Konu Alanı: Canlılar ve Yaşam)

3. Ünite: Basınç (Konu Alanı: Fiziksel Olaylar)

4. Ünite: Madde ve Endüstri (Konu Alanı: Madde ve Doğası)

5. Ünite: Basit Makineler (Konu Alanı: Fiziksel Olaylar)

6. Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi (Konu Alanı: Canlılar ve Yaşam)

7. Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi (Konu Alanı: Fiziksel Olaylar)

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Ders Konuları

1. Ünite: Mevsimler ve İklim

1. Mevsimlerin Oluşumu

2. İklim ve Hava Hareketleri

- Hava olayları

- Meteoroloji

- Hava tahminlerinin günlük yaşama etkileri

- İklim

2. Ünite: DNA ve Genetik Kod

1. DNA ve Genetik Kod

- DNA'nın kendini eşlemesi

2. Kalıtım

- Kalıtımla ilgili kavramlar

- Akraba evlilikleri

3. Mutasyon ve Modifikasyon

- Mutasyon

- Modifikasyon

- Mutasyon ile modifikasyon arasındaki farklar

4. Adaptasyon (Çevreye Uyum)

- Adaptasyon

- Doğal seçilim

5. Biyoteknoloji

- Biyoteknolojinin uygulama alanları

- Biyoteknolojinin olumlu etkileri

- Biyoteknolojinin olumsuz etkileri

3. Ünite: Basınç

1. Basınç

- Katı basıncı

- Sıvı basıncı

- Açık hava basıncı

- Basıncın günlük yaşam ve teknolojideki uygulamaları

4. Ünite: Madde ve Endüstri

1. Periyodik Sistem

2. Fiziksel ve Kimyasal Değişimler

- Fiziksel değişimler

- Kimyasal değişimler

3. Kimyasal Tepkimeler

4. Asit ve Bazlar

- Asit ve bazların genel özellikleri

- Asit ve bazların madde üzerindeki etkileri

- Asit yağmurları

5. Maddenin Isı ile Etkileşimi

6. Türkiye'de Kimya Endüstrisi

- Türkiye'de kimya sektörünün gelişimi

- Kimya endüstrisinde meslek dalları ve kimya endüstrisine katkı sağlayan kuruluşlar

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Ders Konuları

5. Ünite: Basit Makineler

1. Basit Makineler

- Makaralar

- Kaldıraçlar

- Eğik düzlem

- Çıkrık

- Dişli çarklar

- Kasnaklar

6. Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi

1. Besin Zinciri ve Enerji Akışı

2. Enerji Dönüşümleri

- Fotosentez

- Solunum

3. Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

- Madde döngüleri

- Çevre sorunları

- Ekolojik ayak izi

4. Sürdürülebilir Kalkınma

- Kaynakların tasarruflu kullanımı

- Geri dönüşüm

7. Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi

1. Elektrik Yükleri ve Elektriklenme

- Sürtünme ile elektriklenme

- Dokunma ile elektriklenme

- Etki (tesir) ile elektriklenme

2. Elektrik Yüklü Cisimler

- Topraklanma

3. Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

- Elektrik enerjisinin ısı ve ışık enerjisine dönüşümü

- Elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü

- Elektrik enerjisi nasıl üretilir?

- Elektrik enerjisinin bilinçli kullanılmasının önemi