8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları - MEB 8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Müfredatı ve Kazanımları (1. ve 2. Dönem)

2022-2023 Eğitim Dönemi için Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel 8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları yoğunlukla araştırılan ders konularındandır. Biz de sizin için 8. Sınıf Fen Bilimleri konuları ve MEB 8. Sınıf Fen Bilimleri ders kitabı 1. ve 2. dönem müfredatı ve kazanımlarını araştırdık. Hep birlikte inceleyelim.

8. Sınıf Fen Bilimleri Konuları

2022-2023 Eğitim Dönemi 8. sınıf Fen Bilimleri müfredatı aynı zamanda LGS Fen Bilimleri müfredatı olarak da geçmektedir. 8. Sınıf Fen Bilimleri konuları 7 üniteden oluşmaktadır. Bu 7 üniteyi sıralayalım:

1.Ünite: Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

2.Ünite: DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

3.Ünite: Basınç / Fiziksel Olaylar

4.Ünite: Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

5.Ünite: Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

6.Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

7.Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Bu üniteler 8. Sınıf yani LGS öğrencilerine 1. Ve 2. Dönem olmak üzere iki dönemi de kapsayacak şekilde verilmektedir.

8. Sınıf Fen Bilimleri 1. Dönem Konuları

8. Sınıf yani LGS düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ilk dönem konuları, MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan ilk 4 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

1.Ünite: Mevsimler ve İklim / Dünya ve Evren

Bu ünitede mevsimleri oluşumu ile iklim ve hava hareketleri temel konu başlıklarıdır. Öğrencilere mevsimlerin oluşumu, iklim ve hava hareketleri hakkında bilgiler verilmekte ve öğrencilerin bu konular hakkında beceriler kazanmaları amaçlanmaktadır.

2.Ünite: DNA ve Genetik Kod / Canlılar ve Yaşam

Bu ünite: DNA ve genetik kod, kalıtım, mutasyon ve modifikasyon, adaptasyon (çevreye uyum) ve biyoteknoloji olmak üzere 5 ana konu başlığından oluşmaktadır. Bu ünitenin amacı öğrencilere DNA'mızı ve onun çevresinde gelişen olayları öğretmek; kalıtım, mutasyon, modifikasyon ve adaptasyon konuları hakkında çeşitli bilgiler kazandırmak ve biyoteknolojiyi anlamalarını sağlamaktır.

3.Ünite: Basınç / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede öğrencilere basınç ve fiziksel olaylar ile ilgili bilgiler verilmektedir.

4.Ünite: Madde ve Endüstri / Madde ve Doğası

Periyodik sistem, fiziksel ve kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler, asitler ve bazlar gibi önemli konular bu üniteyi oluşturmaktadır. Bu konular aynı zamanda lisede görülecek olan Kimya dersinin de temellerini oluşturmaktadır. Maddenin ısı ile etkileşimi ve Türkiye'de kimya endüstrisi de bu önemli konular arasında yerini almaktadır.

8. Sınıf Fen Bilimleri 2. Dönem Konuları

8. Sınıf yani LGS düzeyindeki öğrencilere verilen Fen Bilimleri dersinin ikinci dönem konuları, MEB tarafından belirlenen müfredatta ve ders kitabında yer alan son 3 üniteden oluşmaktadır. Bu ünitelerin içeriğini kısaca özetlemek gerekirse:

5.Ünite: Basit Makineler / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede basit makineler hakkında bilgiler verilmektedir. Basit makinelerin çalışma prensibi ve basit makineler ile ilgili gelebilecek sorular bu ünitede öğretilmektedir.

6.Ünite: Enerji Dönüşümleri ve Çevre Bilimi / Canlılar ve Yaşam

Bu ünitenin ana konuları besin zinciri ve enerji akışı, enerji dönüşümleri, madde döngüleri ve çevre sorunları ile sürdürülebilir kalkınmadır. Bu ünite ile öğrencilerin lise seviyesinde karşılaşacakları Biyoloji dersi temellendirilmeye çalışılmaktadır. Canlılar ve yaşam hakkında bilgi ve beceriler ile çevre sorunları hakkında temel bilinç düzeyi bu ünitenin kazanımlarındandır.

7.Ünite: Elektrik Yükleri ve Elektrik Enerjisi / Fiziksel Olaylar

Bu ünitede; elektrik yükleri ve elektriklenme, elektrik yüklü cisimler ve elektrik enerjisinin dönüşümü konuları anlatılmaktadır. Son ünite olan bu ünitede ise lise düzeyindeki Fizik temellendirilmeye çalışılmaktadır. Öğrencilerin elektrik yükleri ve elektriklenme ile ilgili kazanımlar edinmesi bu ünitede sağlanmaktadır.