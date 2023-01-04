8. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 8. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

8 sınıf ingilizce kelimeler iki döneme ayrılarak ve konular farklılaşarak öğrencilere öğretilir. İki dönemde de konularla alakalı eş değer sözcükler vardır. Konu başlıklarına göre öğrencilere uygun kelimeler öğretilmeye başlanır. Bu çerçevede 8 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları birlikte pekiştirilmelidir. Çünkü sözcükleri doğru öğrenmek ve karıştırmamak gerekir. 8. Sınıf 1. Ünite kelimeleri Türkçesi dostluk olan ünite başlığına ve konu içeriğine sahiptir. 8. Sınıf 2. Ünite kelimeleri ise Türkçesi gençlik hayatı olan ünite başlığına ve konu içeriğine sahiptir.

8. Sınıf İngilizce Kelimeleri

8. sınıf ortaöğretimin en son sınıfıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından konular hazırlanırken bu durumu göz önünde bulundururlar. Üniteler, konu başlıkları ve konu içerikleri bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğrencilerin bu noktada kazanımları çok önemlidir. 8. Sınıf 1. Ünite kelimelerinin öğrencilere kazandıracağı kazanımlar dostluğun ve arkadaşlığın hissettirdiği duygular, gidilen yerler, iletişimin nasıl olduğu, arkadaşlığın nasıl olduğu gibi konu çerçevesinde şekillenmektedir. 8. Sınıf 2. Ünite kelimeleri hem konuyla paralel hem de daha farklı bir alanı tanımlayan kelimelerdir. İkinci dönemde gençlik hayatıyla ilgili kelimeler öğrencilere öğretilir. Genel çerçevede gençlik hayatının nasıl olduğu İngilizce kelimelerle işlenir. İlk ünitede friendship, close friend, fun, share, lead gibi kavramlar vardır. İkinci ünitede teen ya da teenager, g oto school, come back home gibi kavramlar vardır.

Unit 1 – FRIENDSHIP

VOCABULARY

Friendship: Arkadaşlık, Dostluk

Close friend: Yakın arkadaş

Personal traits: Kişilik özellikleri

Alone: Yalnız

Fun: Eğlence

Jump: Zıplamak

Smile: Gülümsemek

Cane: Pipet, değnek

Hope: Ummak, umut etmek

Twirl: Hızla döndürmek

Quatation/Proverb: Alıntı/Atasözü

Share: Paylaşmak

Happiness: Mutluluk

Trouble: Bela, kötülük

Enemy: Düşman

Walk: Yürümek

Lead: Öncülük etmek

Follow: Takip etmek

Slumber Party: Yatıya kalmalı misafirlik

Celebrate: Kutlamak

Amusement Park: Lunapark

Spend time: Zaman harcamak

Scan: Gözden geçirmek, taramak

Waiter/Waitress: Bay/Bayan garson

Customer: Müşteri

Order: Spariş vermek

Bring: Getirmek

Offer: Teklif etmek, sunmak

Response: Cevap vermek

Accept: Kabul etmek

Refuse: Reddetmek

Invite: Davet etmek

Invitation: Davet

Join: Katılmak

Attend: Katılmak

Decide: Karar vermek

Elicit: Ortaya çıkarmak

Apologize: Özür dilemek

Comment: Yorum yapmak

Get information: Bilgi almak

Get on well with … : Biriyle iyi anlaşmak, geçinmek

Miss: Kaçırmak

Pick up: Arabayla almak

Take place: Yer almak

Location: Yer, konum

Fee: Ücret

Attach: Eklemek, iliştirmek

Dishes: Yemekler

Soup: Çorba

Lentil Soup: Mercimek çorbası, ezogelin

Main course: Ana yemek

Salad: Salata

Dessert: Tatlı

Beverage: İçecek

Fruit Juice: Meyve suyu

Pasta: Makarna

Meatball: Köfte

Grilled chicken: Izgara tavuk

Apple pie: Elmalı turta, tart

Ticket: Bilet

Event: Olay

Excuse: Mazeret, bahane

Secret: Sır

Deadline: Son tarih

Reunion: Yeniden bir araya gelme

Vacation: Tatil

Opportunity: Olanak, fırsat

Common: Ortak

Similar interests: Benzer ilgi alanları

Memory: Hafıza

Greeting: Karşılama, tanışma, başlangıç

8. Sınıf 4. Ünite Kelime Listesi – On The Phone Kelimeleri