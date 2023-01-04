8. Sınıf İngilizce Kelimeleri - Ünite Ünite 8. Sınıf İngilizce Kelimeleri, Okunuşları ve Türkçe Anlamları

8 sınıf ingilizce kelimeler iki döneme ayrılarak ve konular farklılaşarak öğrencilere öğretilir. İki dönemde de konularla alakalı eş değer sözcükler vardır. Konu başlıklarına göre öğrencilere uygun kelimeler öğretilmeye başlanır. Bu çerçevede 8 sınıf ingilizce kelimeler ve türkçe anlamları birlikte pekiştirilmelidir. Çünkü sözcükleri doğru öğrenmek ve karıştırmamak gerekir. 8. Sınıf 1. Ünite kelimeleri Türkçesi dostluk olan ünite başlığına ve konu içeriğine sahiptir. 8. Sınıf 2. Ünite kelimeleri ise Türkçesi gençlik hayatı olan ünite başlığına ve konu içeriğine sahiptir.
8. sınıf ortaöğretimin en son sınıfıdır. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından konular hazırlanırken bu durumu göz önünde bulundururlar. Üniteler, konu başlıkları ve konu içerikleri bu gibi durumlar göz önünde bulundurularak hazırlanır. Öğrencilerin bu noktada kazanımları çok önemlidir. 8. Sınıf 1. Ünite kelimelerinin öğrencilere kazandıracağı kazanımlar dostluğun ve arkadaşlığın hissettirdiği duygular, gidilen yerler, iletişimin nasıl olduğu, arkadaşlığın nasıl olduğu gibi konu çerçevesinde şekillenmektedir. 8. Sınıf 2. Ünite kelimeleri hem konuyla paralel hem de daha farklı bir alanı tanımlayan kelimelerdir. İkinci dönemde gençlik hayatıyla ilgili kelimeler öğrencilere öğretilir. Genel çerçevede gençlik hayatının nasıl olduğu İngilizce kelimelerle işlenir. İlk ünitede friendship, close friend, fun, share, lead gibi kavramlar vardır. İkinci ünitede teen ya da teenager, g oto school, come back home gibi kavramlar vardır.
Unit 1 – FRIENDSHIP
VOCABULARY
8. Sınıf 4. Ünite Kelime Listesi – On The Phone Kelimeleri
|İNGİLİZCE KELİME
|TÜRKÇE KARŞILIĞI
|access
|erişim
|addiction
|bağımlılık
|angry
|sinirli
|answer
|cevap, cevap vermek
|anymore
|artık, bundan sonra
|application
|uygulama (mobil)
|appointment
|randevu
|as soon as possible
|bir an önce, olabildiğince çabuk
|available
|müsait, uygun
|bad line
|kötü hat
|bill
|fatura
|book
|ayırtmak, rezervasyon yaptırmak
|bored
|sıkılmış
|break into
|zorla girmek
|burglar
|hırsız
|burglary
|hırsızlık
|call
|telefonla aramak
|call center
|çağrı merkezi
|collect
|toplamak
|commander
|komutan
|communicate
|iletişim kurmak
|communication
|iletişim
|confirm
|onaylamak
|connect
|bağlamak, bağlanmak
|contact
|irtibat kurmak
|carry
|taşımak
|cons
|dezavantajlar
|customer
|müşteri
|customer service
|müşteri hizmeti
|dial
|aramak, telefon numarasını çevirmek
|disabled
|engelli, sakat
|donate
|bağış yapmak
|doorbell
|kapı zili