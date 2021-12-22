8. Sınıf Matematik Konuları - MEB 2021-2022 8. Sınıf Matematik Konuları Ve Müfredatı (1. Ve 2. Dönem)

Ortaokulun son yılı olan 8. Sınıf düzeyinde verilen Matematik dersleri, öğrencilere belirli beceriler kazandırmayı amaçlamaktadır. 8. Sınıf düzeyinde verilen Matematik derslerinin öğrencilere kazandırmayı amaçladığı içerikler, sayılar ve işlemler, cebir, geometri ve ölçme, veri işleme ve olasılık genel başlıkları altında toplanmıştır. Matematik derslerinde kullanılan güncel ders kitabı, Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu tarafından 2018 yılında ders kitabı olarak kabul edilmiştir. Söz konusu ders kitabında toplam olarak 6 adet ünite bulunmaktadır.

8. Sınıf Matematik Dersi Üniteleri:

1. Ünite'de çarpanlar ve katlar ile üslü ifadeler şeklinde iki temel bölüm bulunur.

2. Ünite, kareköklü ifadeler ve veri analizi şeklinde iki bölümden oluşur.

3. Ünite, basit olayların olma olasılığı ve cebirsel ifadeler ve özdeşlikler şeklinde iki bölümden meydana gelir.

4. Ünite, doğrusal denklemler ve eşitsizlikler şeklinde iki bölüme ayrılmıştır.

5. Ünite, üçgenler ve eşit benzerlik başlıklı iki bölümden oluşur.

6. Ünite ise, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimler başlıkları altında toplanmıştır.

8. Sınıf Matematik Dersi 1. Dönem Konuları

1. Ünite

1. Bölüm: Çarpanlar ve Katlar

- Pozitif tam sayıların çarpanları

- En küçük ortak kat (ekok)

- En büyük ortak bölen (ebob)

2. Bölüm: Üslü İfadeler

- Tam sayıların tam sayı kuvvetleri

- Ondalık gösterimlerin çözümlenmesi

- Çok büyük ve çok küçük sayılar

- Çok büyük ve çok küçük sayıların bilimsel gösterimi

2. Ünite

1. Bölüm: Kareköklü İfadeler

- Kareköklü ifadeler

- Tam kare olmayan kareköklü sayıların hangi iki doğal sayı arasında olduğunu belirleme

- Kareköklü bir ifadeyi A kök B şeklinde yazma ve A kök B şeklinde ifadede katsayıyı karekök içine alma

- Kareköklü ifadelerde çarpma ve bölme işlemi

- Kareköklü ifadelerde toplama ve çıkarma işlemi

- Kareköklü bir ifade ile çarpıldığında sonucu bir doğal sayı yapan çarpanlar

- Ondalık ifadelerin karekökü

- İrrasyonel sayılar ve gerçek sayılar

2. Bölüm: Veri Analizi

- Çizgi ve sütun grafiklerini yorumlama

- Verileri uygun grafik ile gösterme

3. Ünite:

1. Bölüm: Basit Olayların Olma Olasılığı

- Olası durumları belirleme

- Bir olayın olma olasılığı

2. Bölüm: Cebirsel İfadeler ve Özdeşlikler

- Cebirsel ifadeler

- Cebirsel ifadelerde çarpma işlemi

- Özdeşlikler

- Cebirsel ifadeleri çarpanlara ayırma

8. Sınıf Matematik Dersi 2. Dönem Konuları

4. Ünite:

1. Bölüm: Doğrusal Denklemler

- Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler

- Koordinat sistemi

- Doğrusal ilişkiler

- Doğrusal denklemlerin grafiği

- Doğrusal ilişki içeren gerçek hayat durumları

- Doğrunun eğimi

2. Bölüm: Eşitsizlikler

- Birinci dereceden bir bilinmeyenli eşitsizlikler

5. Ünite:

1. Bölüm: Üçgenler

- Üçgende kenarortay, açıortay ve yükseklik

- Üçgenlerin kenarları arasındaki ilişkiler

- Üçgenin açı ve kenarları arasındaki ilişkiler

- Üçgen çizimleri

- Pisagor bağıntısı

2. Bölüm: Eşlik Benzerlik

- Eşlik benzerlik

6. Ünite:

1. Bölüm: Dönüşüm Geometrisi

- Öteleme

- Yansıma

- Ardışık öteleme ve yansıma

2. Bölüm: Geometrik Cisimler

- Dik prizmaların temel elemanları ve açınımı

- Dik dairesel silindir

- Dik dairesel silindirin yüzey alanı

- Dik dairesel silindirin hacmi

- Dik piramidin temel elemanları ve açınımı

- Dik koninin temel elemanları ve açınımı